เป็นบุญมาก “เบนซ์ พรชิตา” เอารูปใส่กรอบตั้งไว้ในบ้านเสมอ มีโอกาสถวายงานต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” หลายครั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา” ลงภาพอดีต เล่าเคยได้ถวายงานรับใช้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อยู่หลายครั้ง นับเป็นบุญมากในชีวิต และเป็นความภูมิใจของครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ เอารูปใส่กรอบตั้งไว้ในบ้านเสมอ

“เป็นบุญมากที่ในชีวิตนี้ ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย รูปนี้เป็นรูปที่ตั้งเอาไว้ในบ้านเสมอ เพราะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเรา ขอเป็นตัวแทนครอบครัวน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะ”

“รูปที่ติดบนกำแพงบ้านเรา สีจางหมดแล้ว แต่พระองค์จะอยู่ในใจของครอบครัวเราไม่มีวันจาง รักที่สุด #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”










