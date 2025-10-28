xs
xsm
sm
md
lg

รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” ครูฝึกสุดฮ็อตจาก Boots นักแสดงเกย์ชาวแมนเชสเตอร์ที่โลกจับตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” นักแสดงหนุ่มชาวแมนเชสเตอร์ ผู้เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์อย่างภาคภูมิใจ

แม็กซ์ พาร์กเกอร์ คือหนึ่งในนักแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในซีรีส์เรื่อง Boots ของ Netflix ซึ่งสร้างจากบันทึกความทรงจำของอดีตนาวิกโยธินชาวอเมริกัน เกร็ก โคป ไวต์ เรื่อง The Pink Marine เล่าชีวิตของ “แคเมรอน โคป” ชายหนุ่มวัย 18 ปีที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนทางเพศ และตัดสินใจสมัครเข้ากองทัพสหรัฐในยุคที่การเป็นเกย์ยังถือว่าผิดกฎหมายในกองทัพ

ในเรื่องนี้ พาร์กเกอร์รับบทเป็น “จ่าสิบเอกซัลลิแวน” หนึ่งในครูฝึกที่ให้ความสนใจในตัวแคเมรอน เขาคือชายรักชายที่ต้องต่อสู้กับตัวตนของตนเอง ท่ามกลางสถาบันที่ไม่ยอมรับสิทธิในการมีอยู่ของเขา ความซับซ้อนและความอ่อนโยนในบทบาทนี้ทำให้ผู้ชมต่างหลงรัก และต่างเรียกร้องให้ Netflix สานต่อเรื่องราวของเขาในซีซั่นที่สอง


โพสต์ของพาร์กเกอร์บนอินสตาแกรมที่แชร์ภาพเบื้องหลังจากกองถ่ายเต็มไปด้วยคอมเมนต์จากแฟน ๆ ที่เขียนว่า “หัวใจฉันสลายกับชะตาของซัลลิแวน ฉันหวังว่าจะได้เห็นเขาอีกในซีซั่นหน้า”

แม็กซ์ พาร์กเกอร์เป็นชาวเมืองแมนเชสเตอร์โดยกำเนิด สำเนียงนิวยอร์กของเขาในซีรีส์อาจทำให้หลายคนเข้าใจผิด เขาสำเร็จการศึกษาด้านศิลปะการแสดงจาก Pendleton College และ Arts Educational Schools London เริ่มต้นอาชีพจากเวทีละคร ก่อนจะได้รับบทใน Barnum และ I Can’t Sing! ที่เวสต์เอนด


ต่อมา พาร์กเกอร์ก้าวเข้าสู่วงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยมีผลงานใน Vampire Academy, Emmerdale, Blood, Sex & Royalty และยังเคยปรากฏตัวใน Doctor Who อีกด้วย

พาร์กเกอร์เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์อย่างเป็นทางการในปี 2020 ผ่านการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Attitude ว่า “หลายคนอาจต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนในการเปิดเผยตัวตน ส่วนที่ยากที่สุดสำหรับผมไม่ใช่การบอกคนอื่น แต่คือการยอมรับตัวเอง” เขากล่าวเสริมว่า “ตอนนี้ผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมเป็น และอยากพูดถึงมันอย่างเปิดเผย”


เขาแต่งงานกับนักแสดงคริส ม็อกครี เพื่อนร่วมงานจากซีรีส์ Emmerdale ทั้งคู่แม้จะไม่ได้มีฉากร่วมกันในเรื่อง แต่กลับรู้จักกันหลังเวทีและพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคู่รัก ทั้งสองหมั้นในปี 2022 และเข้าพิธีวิวาห์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

จากนักแสดงละครเวทีสู่หนึ่งในนักแสดงดาวรุ่งของ Netflix แม็กซ์ พาร์กเกอร์ไม่เพียงเป็นตัวแทนของความสามารถ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการยืนหยัดในตัวตนและความรักที่แท้จริงในยุคที่วงการบันเทิงเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิม




รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” ครูฝึกสุดฮ็อตจาก Boots นักแสดงเกย์ชาวแมนเชสเตอร์ที่โลกจับตา
รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” ครูฝึกสุดฮ็อตจาก Boots นักแสดงเกย์ชาวแมนเชสเตอร์ที่โลกจับตา
รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” ครูฝึกสุดฮ็อตจาก Boots นักแสดงเกย์ชาวแมนเชสเตอร์ที่โลกจับตา
รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” ครูฝึกสุดฮ็อตจาก Boots นักแสดงเกย์ชาวแมนเชสเตอร์ที่โลกจับตา
รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” ครูฝึกสุดฮ็อตจาก Boots นักแสดงเกย์ชาวแมนเชสเตอร์ที่โลกจับตา
กำลังโหลดความคิดเห็น