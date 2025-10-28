รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” ครูฝึกสุดฮ็อตจาก Boots นักแสดงเกย์ชาวแมนเชสเตอร์ที่โลกจับตา

รู้จัก “แม็กซ์ พาร์กเกอร์” นักแสดงหนุ่มชาวแมนเชสเตอร์ ผู้เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์อย่างภาคภูมิใจ
แม็กซ์ พาร์กเกอร์ คือหนึ่งในนักแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในซีรีส์เรื่อง Boots ของ Netflix ซึ่งสร้างจากบันทึกความทรงจำของอดีตนาวิกโยธินชาวอเมริกัน เกร็ก โคป ไวต์ เรื่อง The Pink Marine เล่าชีวิตของ “แคเมรอน โคป” ชายหนุ่มวัย 18 ปีที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนทางเพศ และตัดสินใจสมัครเข้ากองทัพสหรัฐในยุคที่การเป็นเกย์ยังถือว่าผิดกฎหมายในกองทัพ
ในเรื่องนี้ พาร์กเกอร์รับบทเป็น “จ่าสิบเอกซัลลิแวน” หนึ่งในครูฝึกที่ให้ความสนใจในตัวแคเมรอน เขาคือชายรักชายที่ต้องต่อสู้กับตัวตนของตนเอง ท่ามกลางสถาบันที่ไม่ยอมรับสิทธิในการมีอยู่ของเขา ความซับซ้อนและความอ่อนโยนในบทบาทนี้ทำให้ผู้ชมต่างหลงรัก และต่างเรียกร้องให้ Netflix สานต่อเรื่องราวของเขาในซีซั่นที่สอง
โพสต์ของพาร์กเกอร์บนอินสตาแกรมที่แชร์ภาพเบื้องหลังจากกองถ่ายเต็มไปด้วยคอมเมนต์จากแฟน ๆ ที่เขียนว่า “หัวใจฉันสลายกับชะตาของซัลลิแวน ฉันหวังว่าจะได้เห็นเขาอีกในซีซั่นหน้า”
แม็กซ์ พาร์กเกอร์เป็นชาวเมืองแมนเชสเตอร์โดยกำเนิด สำเนียงนิวยอร์กของเขาในซีรีส์อาจทำให้หลายคนเข้าใจผิด เขาสำเร็จการศึกษาด้านศิลปะการแสดงจาก Pendleton College และ Arts Educational Schools London เริ่มต้นอาชีพจากเวทีละคร ก่อนจะได้รับบทใน Barnum และ I Can’t Sing! ที่เวสต์เอนด
ต่อมา พาร์กเกอร์ก้าวเข้าสู่วงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยมีผลงานใน Vampire Academy, Emmerdale, Blood, Sex & Royalty และยังเคยปรากฏตัวใน Doctor Who อีกด้วย
พาร์กเกอร์เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์อย่างเป็นทางการในปี 2020 ผ่านการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Attitude ว่า “หลายคนอาจต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนในการเปิดเผยตัวตน ส่วนที่ยากที่สุดสำหรับผมไม่ใช่การบอกคนอื่น แต่คือการยอมรับตัวเอง” เขากล่าวเสริมว่า “ตอนนี้ผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมเป็น และอยากพูดถึงมันอย่างเปิดเผย”
เขาแต่งงานกับนักแสดงคริส ม็อกครี เพื่อนร่วมงานจากซีรีส์ Emmerdale ทั้งคู่แม้จะไม่ได้มีฉากร่วมกันในเรื่อง แต่กลับรู้จักกันหลังเวทีและพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคู่รัก ทั้งสองหมั้นในปี 2022 และเข้าพิธีวิวาห์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
จากนักแสดงละครเวทีสู่หนึ่งในนักแสดงดาวรุ่งของ Netflix แม็กซ์ พาร์กเกอร์ไม่เพียงเป็นตัวแทนของความสามารถ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการยืนหยัดในตัวตนและความรักที่แท้จริงในยุคที่วงการบันเทิงเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิม