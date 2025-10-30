เพนตากอนเดือด! สับ Netflix ปล่อยซีรีส์ทหารเกย์ ‘Boots’ เปรียบเป็น “ขยะของพวกโวก”

เพนตากอนตำหนิ Netflix ว่า “ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์” หลังเปิดตัวซีรีส์ทหารเกย์ Boots
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) ออกแถลงการณ์ตำหนิ Netflix อย่างรุนแรง หลังจากแพลตฟอร์มสตรีมมิงเปิดตัวซีรีส์แนวทหารเกย์เรื่อง Boots โดยระบุว่าเป็น “ขยะตื่นรู้” และกล่าวหาว่า Netflix ผลิตผลงานที่ “มีวาระทางอุดมการณ์”
โฆษกเพนตากอน คิงส์ลีย์ วิลสัน (Kingsley Wilson) กล่าวกับ Entertainment Weekly ว่า ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และรัฐมนตรีกลาโหม พีต เฮ็กเซธ (Pete Hegseth) “กองทัพสหรัฐฯ กำลังกลับคืนสู่จิตวิญญาณนักรบที่แท้จริง” พร้อมยืนยันว่ามาตรฐานของกองทัพจะยังคง “ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งเดียว และไม่แบ่งเพศ” โดยเสริมว่า “น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางหรือของคนที่ต้องแบก ไม่ได้แคร์ว่าคุณจะเป็นชาย หญิง เกย์ หรือคนตรง”
วิลสันกล่าวเพิ่มเติมว่า “เราไม่มีวันลดมาตรฐานเพื่อเอาใจอุดมการณ์ใด ๆ ต่างจาก Netflix ที่ยังคงผลิตและเผยแพร่ขยะตื่นรู้ให้แก่ผู้ชมและเยาวชน”
ฝ่าย Netflix ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจาก EW
รัฐมนตรีกลาโหม พีต เฮ็กเซธ อดีตผู้ประกาศข่าวจาก Fox News เคยถูกวิจารณ์อย่างหนักในอดีตจากท่าทีต่อต้านกลุ่ม LGBTQ+ โดยก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน เขามีคำสั่งให้ถอดชื่อของ ฮาร์วีย์ มิลค์ (Harvey Milk) นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชาวเกย์ ซึ่งเคยเป็นทหารเรือ ออกจากชื่อเรือรบสหรัฐฯ
เฮ็กเซธยังพยายามปลดทหารข้ามเพศออกจากกองทัพ และในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เขาได้จัดประชุมกับนายทหารระดับสูงในรัฐเวอร์จิเนีย โดยประกาศว่าจะ “กำจัดวัฒนธรรมตื่นรู้” ในกองทัพ และเสนอแนวทาง “มาตรฐานสมรรถภาพแบบเพศชาย” หรือ “ไม่แบ่งเพศ”
ซีรีส์ Boots ของ Netflix ดัดแปลงจากหนังสือบันทึกความทรงจำ The Pink Marine ของ เกร็ก โคป ไวต์ อดีตนาวิกโยธิน เล่าประสบการณ์ของวัยรุ่นชายเกย์ที่ยังไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งตัดสินใจเข้าค่ายฝึกนาวิกโยธินพร้อมเพื่อนสนิทชายตรงข้ามเพศ ภายใต้การฝึกสุดโหดของ จ่าสิบเอกซัลลิแวน รับบทโดย แม็กซ์ พาร์กเกอร์ ขณะที่แม่ของเขา เฝ้ารอลูกชายที่บ้านด้วยความห่างเหิน
นำแสดงโดย ไมล์ส ไฮเซอร์ นักแสดงเกย์ที่เคยฝากผลงานใน 13 Reasons Why ซึ่งกล่าวว่าเขาเชื่อมโยงกับตัวละครนี้ได้อย่างลึกซึ้ง “ผมมีประสบการณ์การเปิดเผยตัวเองแบบสุดหฤโหด ทุกคนรอบตัวรู้สึกไม่พอใจ แต่โชคดีที่พี่สาวของผม — เพื่อนที่ดีที่สุดของผม — ไม่สนใจเลย และอยู่เคียงข้างผมเสมอ”
ไฮเซอร์เกิดที่รัฐเคนทักกีในปี 1994 และเติบโตในครอบครัวอนุรักษ์นิยมทางศาสนา เขาเปิดเผยตัวตนเมื่ออายุ 19 ก่อนย้ายไปลอสแอนเจลิสเพื่อเริ่มต้นอาชีพนักแสดง