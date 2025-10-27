ชีวิตเหมือนสัตว์ในกรง — "เบียรน์ อันเดรเซน" อดีตเด็กหนุ่มหน้าสวยที่สุดในโลกสิ้นลมหายใจในวัย 70 ปี

เบียรน์ อันเดรเซน นักแสดงชาวสวีเดนผู้เป็นที่รู้จักจากบทบาทแจ้งเกิดในภาพยนตร์ปี 1971 Death in Venice เสียชีวิตแล้วในวัย 70 ปี
อันเดรเซนได้รับเลือกให้รับบท “ทัดซิโอ” ขณะมีอายุเพียง 15 ปี โดยผู้กำกับชาวอิตาเลียน ลูคีโน วิสคอนติ จากบทประพันธ์ของ โธมัส มันน์ ซึ่งเล่าเรื่องชายสูงวัยที่หลงใหลในความงามของเด็กหนุ่ม วิสคอนติเรียกเขาว่า “เด็กชายที่งดงามที่สุดในโลก” — คำกล่าวนี้กลายเป็นชื่อที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต และสร้างความทุกข์ใจให้เขาอย่างยาวนาน
“ผมรู้สึกเหมือนสัตว์แปลกในกรง” เขาให้สัมภาษณ์กับ The Guardian ในปี 2003 และกล่าวในปี 2021 ว่าการถ่ายทำเรื่องนี้ “ทำลายชีวิตของผมอย่างสมบูรณ์”
ข่าวการเสียชีวิตของอันเดรเซนได้รับการยืนยันเมื่อวันอาทิตย์โดยคริสเตียน เพตรี และคริสตินา ลินด์สตรอม ผู้กำกับสารคดี The Most Beautiful Boy in the World (2021) ที่เล่าชีวิตของเขา เพตรีระบุว่าเขาเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ ส่วนลินด์สตรอมกล่าวถึงเขาว่า “เป็นคนกล้าหาญมาก” แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
อันเดรเซนเกิดที่กรุงสตอกโฮล์มในปี 1955 หลังจากมารดาฆ่าตัวตายเมื่อเขาอายุเพียง 10 ปี เขาเติบโตกับยายผู้ซึ่งผลักดันให้เขาเข้าสู่วงการบันเทิง เพราะ “อยากมีคนดังในครอบครัว” ตามคำบอกของเขาเอง
แม้บทบาทใน Death in Venice จะทำให้เขากลายเป็นดาวรุ่งในชั่วข้ามคืน แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความไม่สบายใจ วิสคอนติพาเขาไปไนต์คลับเกย์ขณะมีอายุเพียง 16 ปี “ผมรู้ว่าผมแสดงออกไม่ได้ มันคงเหมือนฆ่าตัวตายทางสังคม แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของประสบการณ์แบบนั้นอีกหลายครั้ง” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า หากวิสคอนติยังมีชีวิตอยู่ “ผมคงด่าเขาไปแล้ว”
“เขาไม่เคยแคร์ความรู้สึกใครเลย ผมไม่เคยเห็นวงการไหนเต็มไปด้วยพวกฟาสซิสต์และคนเห็นแก่ตัวเท่าวงการภาพยนตร์และละครเวทีอีกแล้ว วิสคอนติเป็นนักล่าทางวัฒนธรรมที่พร้อมจะสังเวยทุกอย่างเพื่อศิลปะของตัวเอง”
หลังจากนั้นอันเดรเซนไปที่ญี่ปุ่น ซึ่ง Death in Venice ได้รับความนิยมอย่างสูง เขากลายเป็นนักร้องป็อปและนายแบบ มีแฟนคลับหญิงจำนวนมาก “คุณเคยเห็นภาพเดอะบีเทิลส์ตอนบุกอเมริกาไหม? มันเหมือนอย่างนั้นเลย” เขาเล่าในปี 2003 “เป็นความคลั่งไคล้สุดขีด”
แม้จะโด่งดังจากภาพยนตร์ แต่อันเดรเซนมีใจรักในดนตรี เขาเป็นนักเปียโนฝีมือดีและยังคงแสดงภาพยนตร์และซีรีส์กว่า 30 เรื่องในสวีเดน เขาเคยบอกว่า “อาชีพของผมเริ่มต้นจากจุดสูงสุด แล้วค่อย ๆ ร่วงลงมา” และยอมรับว่า “มันเหงามาก”
ในปี 2003 เขาตกเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อคัดค้านที่นักคิดเฟมินิสต์ เจอร์เมน เกรียร์ ใช้ภาพถ่ายของเขาบนปกหนังสือ The Beautiful Boy โดยไม่ได้ขออนุญาต เขากล่าวว่าการคัดค้านนี้ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตกับวิสคอนติ “ผมต่อต้านความรักระหว่างผู้ใหญ่กับเยาวชนโดยหลักการ ทั้งในเชิงอารมณ์และเหตุผล มันเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจดีว่ามันหมายถึงอะไร และนั่นทำให้ผมไม่สบายใจ”
แต่สำนักพิมพ์ Thames & Hudson ปฏิเสธคำร้องของเขา โดยอ้างว่าต้องขออนุญาตเฉพาะจากช่างภาพ เดวิด เบลีย์ เท่านั้น
เมื่ออายุมากขึ้น ความโด่งดังในอดีตก็จางหายไป อันเดรเซนบอกว่าเขาเริ่มพบความสงบในฐานะนักแสดงอีกครั้ง ในปี 2019 เขาปรากฏตัวในบทสมทบในภาพยนตร์สยองขวัญ Midsommar ของอารี แอสเตอร์ รับบทชายชราที่สละชีวิตตนเองในการประกอบพิธีกรรม เขากล่าวอย่างมีความสุขว่า “การถูกฆ่าตายในหนังสยองขวัญคือความฝันของเด็กผู้ชายทุกคน”
อันเดรเซนเคยแต่งงานกับกวี ซูซานนา โรมัน ทั้งคู่มีลูกสองคนคือ โรบิน และเอลวิน ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะไหลตายในทารก (SIDS) ขณะอายุเพียง 9 เดือน