“ซินดี้ สิรินยา” เผยความทรงจำอันงดงาม เคยได้ถวายงาน เดินแบบผ้าไทยต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต

ด้วยหัวใจที่จงรักภักดี “ซินดี้ สิรินยา วินศิริ” เล่าครั้งหนึ่งเคยได้ถวายงานเดินแบบ ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต โดยในภาพที่ซินดี้โพสต์นั้น ได้มีนักแสดงชื่อดังร่วมเฟรมอยู่หลายคน ทั้ง แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช, หน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์, อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล, ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม, เข็ม ลภัสรดา ช่วยเกื้อ และ เอ๊ะ ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแอบตะลึง เพราะแต่ละคนสวยสะดุดตามาก
โดยซินดี้ได้เขียนบรรยายความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทยว่า “ตลอดชีวิตของฉัน ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีโอกาสรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — หญิงผู้เปี่ยมด้วยพระสิริโฉม พระปรีชาญาณ และพระเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้
พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยรักในผ้าไหมไทย ไม่เพียงแต่ทรงฟื้นฟูศิลปะประจำชาติอันทรงคุณค่านี้ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง หากยังทรงคืนชีวิต ความภาคภูมิ และความหมายให้แก่ชาวไทยนับพันครอบครัวทั่วประเทศอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2519 พระองค์ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและรายได้ที่ไม่แน่นอน ให้มีอาชีพเสริมเลี้ยงชีพ ด้วยการทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัตถศิลป์ดั้งเดิม พระองค์ทรงเปลี่ยนการทอผ้าของชาวบ้านให้กลายเป็นงานศิลป์ระดับโลก — พร้อมทั้งจุดประกายความหวังให้แก่ชุมชนที่ยังคงดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้
หนึ่งในความทรงจำที่ฉันซาบซึ้งที่สุด คือการได้ร่วมเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ สวมชุดอันประณีตที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย — ผ้าไหมที่ฉันสวมใส่ทอขึ้นโดยชาวบ้านผู้มีหัวใจงดงาม ซึ่งได้เฝ้ามองดูด้วยความภาคภูมิใจและเปี่ยมสุข มันคือช่วงเวลาแห่ง 'วงกลมที่สมบูรณ์' ที่ศิลปะของพวกเขาได้รับการเฉลิมฉลองบนเวทีที่ถวายเกียรติแก่พวกเขาอย่างแท้จริง
พระสิริโฉม ความอ่อนโยน และรอยพระสรวลอันเปี่ยมด้วยเมตตาของพระองค์ ได้สัมผัสหัวใจของทุกผู้คนที่มีโอกาสเข้าเฝ้า พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรยังคงส่องประกายอยู่ในทุกเส้นไหมไทย — สัญลักษณ์แห่งศิลปะ ความเข้มแข็ง และความรักต่อแผ่นดินและวัฒนธรรมไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย”