“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จทอดพระเนตร “โขนพระราชทาน” จัดแสดงตามกำหนดเดิม สานต่อพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ตามกำหนดการเดิมของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนสัตยาพาลี มีกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดจำหน่ายบัตรไปแล้วนั้น
ล่าสุดก็ได้มีการส่งข้อความถึงผู้มีบัตรอยู่ในมือว่า “โขนพระราชทาน ตอน สัตยาพาลี” จะไม่มีการเลื่อน แต่ยังแสดงตามเดิม เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ทรงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อโขน นาฏกรรมคู่แผ่นดินไทย ทรงทำให้โขนได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2561 ว่าเป็น ‘มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
โดยเพจ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ได้โพสต์อัปเดตเกี่ยวกับกำหนดการ “โขนพระราชทาน” ประจำปี 2568 โดยเน้นย้ำว่าไม่มีการเลื่อนการแสดง และแสดงตามหมายกำหนดการเดิม
“ในหลวงจะทรงคิดถึงสมเด็จแม่มากสักแค่ไหน หากต้องเสด็จไปทอดพระเนตรโขนพระราชทาน?
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ปรับพระองค์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเสมอมาตามยุคสมัย ทำให้ประเทศชาติดำรงอยู่เป็นเอกราชได้มาจนถึงปัจจุบัน
แล้วก็เป็นไปตามที่คาดไว้ว่า การแสดงโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะไม่มีการยกเลิก จัดขึ้นตามปกติทุกรอบ เวลาเดิม สถานที่เดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ขยับ ไม่เลื่อนใดๆ ทั้งสิ้น
โขนพระราชทานนี้ เป็นพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงงานไว้เพื่อประเทศไทยโดยแท้ งดงาม ตระการตา อลังการ ดูได้ไม่เบื่อเลย
ถ้าไม่มีใครดูโขน แม่จะดูเอง
ในหลวงโปรดโขนมาก ทรงเรียนโขน ทรงเล่นโขน และปกติก็เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโขนพระราชทานสมเด็จพระพันปีหลวงทุกปี
แม้ในปีนี้จะมีเหตุอันเศร้าสลด สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต
วันนี้มีการส่งข้อความให้ผู้ที่ได้รับบัตรเชิญ ไปชมโขนพระราชทานรอบเสด็จพระราชดำเนิน ว่ายังคงจัดเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง มีข้อแนะนำในการแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
มีการใช้ชื่อว่า รอบปฐมทัศน์
ที่สำคัญคือ โขนนั้นเป็นสิ่งที่ ในหลวงกับสมเด็จแม่ต่างก็โปรดมากทั้งสองพระองค์ ลองนึกถึงพระราชหฤทัยของในหลวงท่านดูบ้างเถิดว่าหากยังต้องเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนพระราชทาน จะทรงคิดถึงสมเด็จแม่ มากสักแค่ไหน
ปล. ล่าสุด ผมได้รับทราบข้อมูลมาว่า ในหลวงกับสมเด็จพระราชินี จะเสด็จทอดพระเนตรโขนพระราชทาน ตามหมายกำหนดการเดิม ในเวลาเดิม สถานที่เดิมทุกประการครับ
ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของสมเด็จแม่ครับ
การแสดงโขนฯ จัดแสดงตามปกติ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเรียนแจ้ง การแต่งกายเข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนสัตยาพาลี รอบปฐมทัศน์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(ผู้ร่วมงานมาถึงและลงทะเบียนรับบัตรที่นั่ง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
การแต่งกาย
- สุภาพสตรี : ชุดไทยสีดำ ไว้ทุกข์
- สุภาพบุรุษ : ชุดสูท เนคไทสีดำ 👉สวมปลอกแขนทุกข์สีดำ🌑หรือเสื้อพระราชทานสีดำ“
โดย โขนพระราชทาน ตอน สัตยาพาลี เป็นเรื่องราวของพญาพาลีวานรผู้เป็นกษัตริย์แห่ง เมืองขีดขิน ซึ่งเสียคำสัตย์เพราะความหลงผิด แต่ภายหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษ ชี้ให้เห็นคุณของความกตัญญูและโทษของความไม่รักษาสัตย์ และกล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณ การต่อสู้ของทศกัณฐ์และพระราม (อวตารของพระนารายณ์) ย้ำให้มั่นใจว่าผู้มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากมายปานใด ก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นาน ฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะ แม้จะเผชิญอุปสรรคใดๆ ก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอ
ซึ่ง โขนพระราชทาน ตอน สัตยาพาลี จะจัดแสดงตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 - วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตร 12 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์