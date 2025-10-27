จับใจมาก “โอปอล สุชาตา” ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีโลก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” (คลิป)

แฟนนางงามต่างตื้นตันใจ และชื่นชม “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 เป็นอย่างมาก หลังจากที่เจ้าตัวได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกาล่าการกุศล เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมที่เมือง คาร์ดิฟ แคว้นเวลส์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุน “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม” และพระราชทานพระราชสมบัติส่วนพระองค์ เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านเป็นทุนก่อตั้ง ทรงรับโครงการฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โดยโอปอลกลั่นทุกความรู้สึกออกมาจากหัวใจ
“ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่เคารพ ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อองค์กร Miss World องค์กร Miss World Wales และทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wales Cancer Research ที่ให้เกียรติดิฉันได้มาร่วมงานอันทรงเกียรตินี้ แม้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของดิฉันจะมีเพียงเรื่องเล็กน้อย เช่น รู้ว่ามี ‘นิวเคลียส’ อยู่ในเซลล์ และมี ‘คลอโรฟิลล์’ อยู่ในพืช แต่ดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรณรงค์เพื่อหยุดยั้งโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้หัวใจของดิฉันมาก
เมื่ออายุเพียง 16 ปี ดิฉันเคยตรวจพบก้อนเนื้อที่เต้านมทั้งสองข้าง ขนาดค่อนข้างใหญ่ แม้ภายหลังจะทราบว่าเป็นก้อนที่ไม่อันตราย แต่ประสบการณ์นั้นก็เป็นบทเรียนที่หนักหนาสำหรับชีวิตวัยรุ่นอายุ 16 ปี และทำให้ค่ำคืนนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับดิฉัน
ในการเดินทางครั้งก่อนที่มาประเทศเวลส์ ดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยมะเร็ง Wales Cancer Research ร่วมกับเพื่อนที่น่ารักของดิฉัน Willie Mae และ Lena เราสนุกกับการใส่เสื้อกาวน์ ทำการทดลอง ถ่ายรูปเหมือนนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง แม้ดิฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์นัก แต่ก็รู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งที่ได้เห็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ เทคโนโลยี และเหนือสิ่งอื่นใด คือความทุ่มเท ความมุ่งมั่น และความตั้งใจของนักวิจัยทุกท่าน ที่ทำงานเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้เห็นและเป็นพยานในความมุ่งมั่นนั้น
และในค่ำคืนนี้ ดิฉันขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระชนมชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะสตรี พระองค์ได้ทรงริเริ่มมูลนิธิเพื่อการวิจัยและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อให้เป็นดั่ง ‘ที่พึ่ง’ สำหรับสตรีผู้เผชิญโรคร้าย และในปัจจุบันดิฉันยังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิของพระองค์ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาร่วมงานนี้ในนามของประเทศไทย ในนามของมูลนิธิฯ และในนามของผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลก
ดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมสงบนิ่งไว้อาลัยต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสตรีและผู้ป่วยมะเร็งตลอดพระชนมชีพของพระองค์
ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ ดิฉันอยากให้ทุกคนตระหนักว่า งานวิจัยทางการแพทย์ไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์ แต่มันคือ ‘ความหวัง’ และ ‘โอกาสใหม่’ สำหรับผู้ป่วยแต่ละคน ทุกการบริจาคในค่ำคืนนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่คือโอกาสครั้งที่สอง คือแสงแห่งศรัทธาใหม่ในชีวิตของพวกเขา ขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านมีค่ำคืนที่งดงามและอบอุ่น ขอบคุณมากค่ะ”