“ยุนจิน” LE SSERAFIM เผยเบื้องหลังคิ้วฟอกขาวสุดฮือฮา — ตัดสินใจเองแม้ค่ายคัดค้าน

“ยุนจิน” สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง LE SSERAFIM ได้ออกมาเปิดใจถึงลุคคิ้วฟอกสีที่กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงโปรโมตซิงเกิล SPAGHETTI โดยเผยว่าเป็นการตัดสินใจของเธอเองทั้งหมด แม้ทางค่าย Source Music จะไม่เห็นด้วยในตอนแรกก็ตาม
LE SSERAFIM กลับมาพร้อมซิงเกิลอัลบั้มแรก SPAGHETTI และเพลงไตเติลชื่อเดียวกัน ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากด้านดนตรีและภาพลักษณ์สุดแหวกแนว โดยเฉพาะคิ้วฟอกสีของยุนจินที่ทำให้ใบหน้าของเธอดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากขึ้น จนกลายเป็นหัวข้อถกเถียงในโลกออนไลน์
ในไลฟ์สดล่าสุด ยุนจินได้เล่าถึงที่มาของลุคนี้ว่า “มันเป็นการตัดสินใจของฉันเองค่ะ ไม่ใช่คำสั่งจากค่าย” เธอเล่าว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการโน้มน้าวทีมสไตลิสต์และผู้บริหารของ Source Music ซึ่งตอนแรกยังลังเลและตั้งคำถามว่า “เคยมีไอดอลคนไหนฟอกคิ้วจนขาวขนาดนี้มาก่อนไหม?” แต่สุดท้ายยุนจินก็ยืนยันในความตั้งใจของตัวเอง และได้รับอนุญาตให้ทำตามคอนเซปต์ที่เธอวางไว้
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับต่างแสดงความชื่นชมในความมั่นใจและจุดยืนของเธอ หลายคนเขียนข้อความให้กำลังใจว่า “ดีใจที่เธอมีสิทธิ์เลือกในสไตล์ของตัวเอง” และ “นี่แหละศิลปินตัวจริง กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง”