"กัวฟู่เฉิง" ฉลองวันเกิดครบ 60 ปี ภรรยาเปิดตัวครั้งแรกหลังคลอดลูกคนที่สาม – หุ่นเป๊ะจนชาวเน็ตตะลึง

ซูเปอร์สตาร์ฮ่องกง “กัวฟู่เฉิง” จัดฉลองวันเกิดครบ 60 ปี อย่างอบอุ่นในครอบครัว พร้อมภรรยา “ฟางหยวน” ที่เพิ่งคลอดลูกคนที่สามมาหมาด ๆ แต่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งด้วยรูปร่างและสุขภาพที่แข็งแรงจนแฟน ๆ ต่างทึ่งในความฟิตของคุณแม่ลูกสาม
ฟางหยวนและกัวฟู่เฉิงแต่งงานกันในปี 2017 และมีลูกสาวสองคนก่อนหน้านี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ทั้งคู่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่คนที่สามของครอบครัว ทำให้กัวฟู่เฉิงเอ่ยอย่างมีความสุขว่า “ผมคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลก เพราะมีเทพธิดาสี่คนรายล้อมอยู่รอบตัว”
เมื่อเช้ามืดวันที่ 26 ตุลาคม ฟางหยวนได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดของสามีผ่านเว่ยป๋อ พร้อมข้อความว่า “สุขสันต์วันเกิดนะคะสามี” พร้อมอิโมจิรูปหัวใจและความรักมากมาย ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นครอบครัวห้าคนในธีม “ซูเปอร์แมนแฟมิลี่” โดยกัวฟู่เฉิงอุ้มลูกคนเล็กไว้ในอ้อมแขน ส่วนฟางหยวนและลูก ๆ สวมชุดซูเปอร์แมน มีคำว่า “SUPER DAD” บนเสื้อ ตอกย้ำความรักและความผูกพันในครอบครัวอย่างอบอุ่น
นอกจากเค้กวันเกิดที่ฟางหยวนเตรียมให้สามีอย่างพิถีพิถัน สิ่งที่กลายเป็นจุดสนใจที่สุดคือรูปร่างหลังคลอดของเธอ เพราะเพียงไม่ถึงสัปดาห์หลังประกาศคลอดลูกคนที่สาม ฟางหยวนก็กลับมามีรูปร่างเพรียวบาง หน้าท้องแบนราบ และผิวพรรณเปล่งปลั่ง จนแฟน ๆ ต่างแสดงความคิดเห็นด้วยความทึ่งว่า “คุณแม่ลูกสามยังสวยเหมือนเดิมเลย”, “นี่มันร่างนางฟ้าชัด ๆ”, “เพิ่งคลอดไม่กี่วันแต่หุ่นกลับมาดีขนาดนี้ไม่น่าเชื่อ”, และ “นี่คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ”
ด้านกัวฟู่เฉิงได้ repost ภาพของภรรยาพร้อมเขียนข้อความสั้น ๆ ขอบคุณว่า “ขอบคุณครับภรรยา และขอบคุณทุกคำอวยพรจากทุกคน” สร้างความประทับใจให้แฟนคลับทั่วเอเชียที่ต่างร่วมอวยพรวันเกิดให้ซูเปอร์สตาร์วัย 60 ปี ซึ่งยังคงเปี่ยมพลัง อบอุ่น และเป็นหัวหน้าครอบครัวตัวอย่างในวงการบันเทิงฮ่องกง.