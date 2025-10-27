“มิวกี้ ไปรยา” บันทึกนาทีชีวิต ความดันต่ำ ไข้ขึ้นสูง ต้องเข้าไอซียู เห็นความตายอยู่ตรงหน้า

อินฟลูฯ ชื่อดัง “มิวกี้ ไปรยา ผดุงสุข” ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งแฟนคลับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าตนเองต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียู หลังจากที่ความดันต่ำ ไข้ขึ้นสูง เห็นความตายอยู่ตรงหน้า
“โพสต์นี้อาจะเป็นโพสต์สุดท้ายของมิ้วกี้ค่ะ!
มิ้วกี้มีอาการหนาวสั่น ปวดหัว ตัวร้อน เช็กแล้วไม่มีไข้หวัดทุกชนิด
ความดันต่ำมาก และไข้ขึ้นสูงไป 40C. วันนี้คืนที่สองต้องโดนจับเข้าห้อง ICU ด่วน สรุปผลเลือดค่าการอักเสบสูง
ก่อนมีกาเนสมิ้วกี้เคยติดเชื้อในกระแสเลือดมาแล้ว
ครั้งนั้นก็เกือบไม่รอด ก็ตั้งจิตอธิฐานไว้ว่าถ้ารอดมาได้จะขอมีลูก
ผ่านไป 9 ปี และวันนี้อาการแบบเดิมก็กลับมาอีกครั้งใจ
มิ้วกี้ใจสู้มากๆ แต่ร่างกายของมิ้วกี้มันสู้ไม่ไหวเลยจริงๆ ค่ะ ข้างในร่างกายมันร้อนเหมือนโดนไฟเผา ปวดตัว ปวดหัวมาก กินยาฉีดยาก็ไม่หาย ไข้ขึ้นสูงตลอดเวลาหนาวสั่นข้างในทั้งๆ ที่ตัวร้อนมากและไข้สูงมาก
สิ่งที่มิ้วกี้เห็นตอนนี้คือความตายที่อยู่ข้างหน้ามิ้วกี้ รัก♥️”