xs
xsm
sm
md
lg

“มิวกี้ ไปรยา” บันทึกนาทีชีวิต ความดันต่ำ ไข้ขึ้นสูง ต้องเข้าไอซียู เห็นความตายอยู่ตรงหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อินฟลูฯ ชื่อดัง “มิวกี้ ไปรยา ผดุงสุข” ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งแฟนคลับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าตนเองต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียู หลังจากที่ความดันต่ำ ไข้ขึ้นสูง เห็นความตายอยู่ตรงหน้า

“โพสต์นี้อาจะเป็นโพสต์สุดท้ายของมิ้วกี้ค่ะ!

มิ้วกี้มีอาการหนาวสั่น ปวดหัว ตัวร้อน เช็กแล้วไม่มีไข้หวัดทุกชนิด

ความดันต่ำมาก และไข้ขึ้นสูงไป 40C. วันนี้คืนที่สองต้องโดนจับเข้าห้อง ICU ด่วน สรุปผลเลือดค่าการอักเสบสูง

ก่อนมีกาเนสมิ้วกี้เคยติดเชื้อในกระแสเลือดมาแล้ว

ครั้งนั้นก็เกือบไม่รอด ก็ตั้งจิตอธิฐานไว้ว่าถ้ารอดมาได้จะขอมีลูก

ผ่านไป 9 ปี และวันนี้อาการแบบเดิมก็กลับมาอีกครั้งใจ

มิ้วกี้ใจสู้มากๆ แต่ร่างกายของมิ้วกี้มันสู้ไม่ไหวเลยจริงๆ ค่ะ ข้างในร่างกายมันร้อนเหมือนโดนไฟเผา ปวดตัว ปวดหัวมาก กินยาฉีดยาก็ไม่หาย ไข้ขึ้นสูงตลอดเวลาหนาวสั่นข้างในทั้งๆ ที่ตัวร้อนมากและไข้สูงมาก

สิ่งที่มิ้วกี้เห็นตอนนี้คือความตายที่อยู่ข้างหน้ามิ้วกี้ รัก♥️”








“มิวกี้ ไปรยา” บันทึกนาทีชีวิต ความดันต่ำ ไข้ขึ้นสูง ต้องเข้าไอซียู เห็นความตายอยู่ตรงหน้า
“มิวกี้ ไปรยา” บันทึกนาทีชีวิต ความดันต่ำ ไข้ขึ้นสูง ต้องเข้าไอซียู เห็นความตายอยู่ตรงหน้า
“มิวกี้ ไปรยา” บันทึกนาทีชีวิต ความดันต่ำ ไข้ขึ้นสูง ต้องเข้าไอซียู เห็นความตายอยู่ตรงหน้า
“มิวกี้ ไปรยา” บันทึกนาทีชีวิต ความดันต่ำ ไข้ขึ้นสูง ต้องเข้าไอซียู เห็นความตายอยู่ตรงหน้า
กำลังโหลดความคิดเห็น