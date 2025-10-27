“ลิซ่า” ลุ้นรับบท “ราพันเซล” ใน Tangled ฉบับคนแสดง หลังดิสนีย์รื้อโปรเจ็กต์ใหม่อีกครั้ง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หนึ่งในนักแสดงจากซีรีส์ The White Lotus ของ HBO เป็นตัวเต็งที่จะได้รับบท “ราพันเซล” ในภาพยนตร์ Tangled ฉบับคนแสดงของดิสนีย์ โดยมีการคาดการณ์ว่าอาจเป็น ลลิษา มโนบาล หรือ “ลิซ่า BLACKPINK” หนึ่งในชื่อที่แฟน ๆ พูดถึงมากที่สุดในขณะนี้
ก่อนหน้านี้ ดิสนีย์เคยวางแผนสร้าง Tangled ฉบับคนแสดง โดยมี ไมเคิล เกรซี ผู้กำกับ The Greatest Showman และ Better Man รับหน้าที่กำกับ พร้อมบทภาพยนตร์โดย เจนนิเฟอร์ เคย์ทิน โรบินสัน (Thor: Love and Thunder) แต่โครงการถูกระงับชั่วคราว หลังจาก Snow White ฉบับคนแสดงที่ออกฉายในเดือนมีนาคมปีนี้ ล้มเหลวในบ็อกซ์ออฟฟิศ ทำรายได้ทั่วโลกเพียง 205.7 ล้านดอลลาร์ จากทุนสร้างและการตลาดรวมกว่า 370 ล้านดอลลาร์
ล่าสุดมีรายงานว่าดิสนีย์รื้อฟื้นโปรเจ็กต์นี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยอยู่ระหว่างเจรจาให้ สการ์เลตต์ โจแฮนสัน มารับบท “มาเธอร์ก็อทเธิล” ตัวร้ายประจำเรื่อง ซึ่งเธอกล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับไมเคิล เกรซี ผู้กำกับที่มีวิสัยทัศน์พิเศษและมุมมองที่แตกต่าง”
แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า “นักแสดงหญิงจากซีรีส์ The White Lotus” เป็นหนึ่งในตัวเต็งสำหรับบท “ราพันเซล” แต่ยังไม่เปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน สื่อหลายสำนักได้คาดเดาชื่อของผู้ที่อาจได้รับบทนี้ อาทิ ซาราห์ แคทเธอรีน ฮุค, เอมี ลู วู้ด, ชาร์ลอตต์ เลอ บง, ซิดนีย์ สวีนีย์ และยังมีการพูดถึงชื่อของ ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า ด้วย
จีจี้ ฮาดิด เคยยอมรับก่อนหน้านี้ว่าได้เข้าทดสอบบท “ราพันเซล” มาก่อนที่โครงการจะถูกพัก ทำให้การกลับมาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคัดเลือกนักแสดงรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเข้มข้นขึ้นในไม่ช้า
Tangled ดัดแปลงจากนิทานคลาสสิกของกริมม์ เล่าเรื่อง “ฟลินน์ ไรเดอร์” จอมโจรหนุ่มผู้หนีการตามล่าและเข้าไปซ่อนตัวในหอคอยของ “ราพันเซล” หญิงสาวผมทองยาวกว่า 70 ฟุตที่ถูกขังไว้ตั้งแต่เด็ก ทั้งคู่ตกลงร่วมเดินทางผจญภัยเพื่อตามหาความจริงและอิสรภาพ
แหล่งข่าวระบุว่า การประกาศรายชื่อนักแสดงอย่างเป็นทางการอาจเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้ ซึ่งถ้าลิซ่าได้รับเลือกจริง จะถือเป็นการก้าวสำคัญสู่การแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเต็มตัวของศิลปินหญิงชาวไทยคนแรกในโปรเจ็กต์ดิสนีย์ระดับโลก
โดยก่อนหน้านี้ ลิซ่า ได้เซ็นสัญญากับเอเยนซี่ WME (William Morris Endeavor) สำหรับงานด้านแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยเฉพาะ