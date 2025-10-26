"อาร์ต​ พศุตม์" รวมจิตอาสาขับมอเตอร์ไซค์รับส่งปชช. ร่วมงานฟรี

"อาร์ต พศุตม์" รวมแก๊งมอเตอร์ไซค์จิตอาสา ขับรถรับส่งประชาชนที่มาร่วมส่งสมเด็จพระพันปีหลวง บอกคุ้นเคยกับครั้งที่ทำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งนี้เลยแทบจะไม่ต้องวางแผนอะไรกันมาก แต่ต้องจัดวางระเบียบการบริจาคกลัวดรามา เสียดายเด็กไทยยุคนี้ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์
"อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม" รวมตัวกันมาขับมอเตอร์ไซค์จิตอาสา รับส่งประชาชนที่มาร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สนามหลวง
"จริงๆ แก๊งนี้ก็เป็นแก๊งที่มาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9 ตั้งแต่ปี 59 ก็เลยได้รวมกันอีกครั้งนึงในการทำจิตอาสาครับ จริงๆ มีอีกกลุ่มนึงยังอยู่ที่มาเลเซีย จริงๆ ฉุกละหุกมาก เพิ่งรู้กันเช้าเมื่อวาน แก๊งที่ไปขี่รถกันก็กำลังทยอยกลับมาไทย แต่ตอนนี้จะมีอยู่ 2-3 กลุ่ม กลุ่มผมจะเป็นกลุ่มเยือน ส่วนอีกกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มหลักทางนี้ ของเราจะเป็นทางฝั่งบางแค มหาชัย แต่ไม่ได้แบ่งหรอกครับ เราคือกลุ่มเดียวกัน ตอนรัชกาลที่ 9 เราจะแบ่งกัน ช่วงนั้นพอผ่านไป 10 กว่าวันแรกเราก็คุยกันชัดเจนว่า เราคือทีมเดียวกัน ตอนนี้พอมาถึงงานของพระพันปีหลวงก็เลยคุยกับพี่เขาว่า เราจะรวมกลุ่มกันตรงนี้นะ ให้เป็นที่เดิมเหมือนครั้งที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครับ"
"หลังจากนี้ผมว่าน่าจะมีตามมาอีกเยอะพอสมควรครับ คนไทยน่าจะมาเยอะ ก็ทำเหมือนครั้งที่แล้วเลย เราไม่ได้เป็นการส่งประชาชนที่มาหาท่านไปที่บ้าน เพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่รถเข้ามาลำบาก สมมติประชาชนจะไปวงเวียนใหญ่ เราก็จะไปส่งเขาตรงปากคลองตลาด เราจะส่งเขาออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด ไม่ต้องเดินออก อันนี้คือแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรก ก็ส่งตามจุดให้เขาไปต่อรถได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเดินครับ"
ครั้งนี้ทำเพื่อคนที่มาส่งเสด็จโดยเฉพาะ
"ที่พวกผมมาทำตรงนี้ คือทำให้ประชาชนที่มาหาท่านให้สะดวกสบายมากขึ้น เราเชื่อว่าคนที่มาหาท่านส่วนใหญ่จะเป็นเจนเรา เจน 40 อัพ ซึ่งวัยรุ่นบางคนก็เดินไม่ไหวแล้ว (หัวเราะ) ใช้ไม้เท้าแล้ว บางคนก็มารถเข็นแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นการบริการประชาชนที่มาหาท่านได้มากที่สุด เพราะเราไม่สามารถเข้าไปบริการคนข้างในได้ เพราะน่าจะเป็นของทางวังซะมากกว่า"
"ก็พอผมลงในเพจ หลายคนก็บอกว่าภาพเมื่อปี 59 ตอนที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 กลับมาเลย ก็รู้สึกดีใจครับที่เรายังอยู่ในความทรงจำของคนไทยทุกๆ คน เดี๋ยวอาจจะมีโครงการต่อไปเพิ่มขึ้น อาจจะเริ่มมีน้ำมาวางให้ประชาชน มีอาหารมาแจก"
ต้องวางแผนถ้ามีคนร่วมบริจาคเข้ามา ไม่อยากให้เป็นดรามา
"จริงๆ ก็แทบไม่ต้องวางแผนอะไรกันเลย มันคุ้นเคยกับครั้งที่แล้วที่เราทำ 1 ปีเต็มๆ แต่อย่างที่บอกว่าเราเพิ่งรู้กันวันเดียว วันนี้เราก็เลยส่งไปในกลุ่มไลน์ของทำดีเพื่อพ่อว่าอยากให้มารวมกัน ใครที่มาได้ก็อยากให้มา จะได้มาวางแผนกันว่ามีใครอะไรยังไง ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ใหญ่ที่รู้จักทยอยโอนเงินมาช่วย แต่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีดรามาเรื่องบริจาค ก็ขอเคลียร์ก่อนว่า ถ้าขอให้คนมาร่วมกับเรา มันจะเกิดผลเสียกับเรามั้ย (หัวเราะ) อาจจะรับเป็นของ หรือเปิดบัญชีใหม่เพื่อซื้อของ แต่ต้องดูก่อน เพราะตอนนี้ทางสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกงที่เป็นแฟนคลับผมส่งมาถามกันเต็มเลยว่า อยากร่วมด้วย อยากร่วมค่าน้ำมัน เพราะพี่ๆ แก๊งๆ มอเตอร์ไซค์บางคนก็ไม่ได้มีตังค์ แต่อยากจะช่วยด้วยใจจริงๆ อย่างครั้งที่แล้วบางทีผมก็ยัดใส่มือให้ไปเติมน้ำมัน ผมเองพอได้รับมาจากคนอื่น ทำเสื้อ ก็พอมีตังค์เหลือก็ยัดใส่มือให้พี่เขาไปเติมน้ำมัน"
"อย่างตอนนี้วันแรกก็ต้องใช้เงินตัวเองก่อนครับ อย่างปี 59 ก็ใช้เงินตัวเองไปเยอะพอสมควร เพราะตอนนั้นทำไป 1 ปีเต็ม แต่ก็มีเอฟซีช่วยเยอะ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีดรามาแบบนี้ ตอนนี้ผมก็ขอพักแป๊บนึง ขอเคลียร์สเต็ปของการช่วยเหลือของคนนอกเข้ามาก่อน ว่าเราจะทำสเต็ปไหนให้โดนดรามาน้อยที่สุด"
เสียดายเด็กรุ่นนี้ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
"ความรู้สึกแรกคือรู้สึกสูญเสีย เราไม่อยากให้เกิดหรอก แต่ชีวิตคนมันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา แต่พอเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำหน้าที่ประชาชนคนไทยให้ดีที่สุด อยากตอบแทนคนที่มาหาท่านครับ แต่สิ่งที่ได้จากท่านและเอามาใช้ในการดำเนินชีวิต คือเมื่อเช้าเพิ่งฟังประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า ทำไมเด็กๆ สมัยนี้ถึงไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย จริงๆ มันเป็นที่น่าภูมิใจนะ ทั้งๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกที่เขาไม่ได้มีประวัติศาสตร์อะไรเลย แต่เขาพยายามที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของเขาขึ้นมา ก็รู้สึกว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ควรจะอยู่กับเราไปอีกนานๆ"
"ตอนเด็กๆ ก็เคยมีโอกาสได้รับเสด็จครับ เพราะบ้านเคยอยู่ตรงสนามม้านางเลิ้ง ใกล้กับบ้านส่วนพระองค์เลย ก็เลยรู้สึกว่าอยากตอบแทนอะไรบ้างเท่านั้นเองครับ"