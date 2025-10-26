xs
"นก​ สินจัย" กลั้นน้ำตาไม่อยู่ ภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้ถวายงานรับใช้พระพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"นก​ สินจัย" ใจหาย เสียใจ​ ภูมิใจที่สุดที่ชีวิตนี้ได้เคยรับใช้ถวายงานใกล้ชิดหลายครั้ง ทั้งในเรื่องของการเล่นการแสดงละครเวทีและไปเดินแบบผ้าไหมไทยต่อหน้าพระพักตร์ และสิ่งที่พระองค์เคยทำตอนนี้ก็มีผู้สืบสานต่อแล้ว

เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางไปร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ณ​ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยื สำหรับนักแสดงมากความสามารถอย่าง "นก​ สินจัย​ เปล่งพานิช" ซึ่งหลังจากที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่าน เจ้าตัวก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ และเผยว่าแม้จะทำใจกันมานานแล้ว แต่พอถึงวันนี้จริงๆ ก็ใจหายและเสียใจมาก

"นกว่าความเงียบทุกอย่างด้วยที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะมาส่งเสด็จพระองค์ท่านนะคะ ก็รู้สึกใจหาย​ (น้ำตาซึม) ก็นึกถึงตอนเราเด็กๆ​ หรือตอนที่เราเคยได้ชื่นชมพระองค์ท่าน​ เราเคยมารับเสด็จท่าน​ วันนี้ได้มาส่งเสด็จ​ ก็คิดว่าทำหน้าที่ของคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แล้ว​ (น้ำตาไหล) จำได้ว่าตอนเด็กๆ​ นกอยู่โรงเรียนพญาไท​ ก็จะอยู่ใกล้ๆ​ วัง​ จะเห็นท่านบ่อยๆ​ เวลาพ่อมารับแล้วขบวนเสด็จผ่าน​ ก็จะเห็นตั้งแต่เด็กๆ​ จนกระทั่งเข้ามาทำงานในวงการก็มีโอกาสรับใช้ถวายงาน​ และเคยได้เล่นละครเวทีหน้าพระที่นั่งก็หลายครั้ง​ เรียกว่าเคยได้ถวายงานท่านหลายครั้งมาก​ ก็เลยรู้สึกว่าภาพตรงนั้นกลับมา​ ก็รู้สึกเอ่อล้น"​ (เสียงสั่น)

"รู้สึกเป็นบุญมาก​ ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสทำงานถวาย​ ได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ชิดขนาดนี้​ ทั้งทุกๆ​ พระองค์เลย​ มาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านทรงงานมามากแล้ว​ ท่านก็คงได้พักผ่อน​ และคงได้ไปเจอกับรัชกาลที่9 ก็ให้ท่านพักผ่อนได้ดีแล้ว​ เรารู้สึกภูมิใจมากในชีวิตแล้ว​ นกเชื่อว่าหลายๆ​ คนรู้สึกอย่างนั้น​ อาจจะเพราะว่าเราเห็นท่านมานาน​ เห็นท่านทรงประชวรมานานแล้วด้วย​ ไม่ได้ออกงาน​ ทุกคนก็มีความเป็นห่วงตลอดเวลา​ แต่เมื่อถึงวันนึงเราก็มีความเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีวันนี้​ แต่สุดท้ายทุกคนก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเสียใจ​ เสียดาย​ แต่ก็จะเก็บสิ่งที่ดีๆ​ เอาไว้เป็นกำลังใจ​ เป็นพลังให้คนที่ยังอยู่ยังเดินต่อไปได้โดยมีพลังใจจากท่าน​ พลังจากที่ท่านทำทุกอย่างมาตลอดเวลาค่ะ"

พระพันปีหลวงทรงยิ้มดีใจทุกครั้งที่ได้ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย
"ตอนที่ได้ถวายงานท่านก็ไม่ได้ตรัสอะไรเป็นพิเศษ​ ส่วนมากก็จะทำงานถวายกันหลายๆ​ คน​ เวลาที่ไปงานของมูลนิธิศิลปาชีพที่พระตำหนักภูพาน​ ก็จะมีนักแสดง​ มีนางแบบหลายๆ​ คน​ ท่านก็จะเลี้ยงและรับสั่งชื่นชมทุกคน​ เพราะทุกคนจะไปเดินแบบผ้าไหม​ ผ้าไทยที่ท่านให้ชาวบ้านทอเข้ามาและประกวดกัน​ ท่านก็จะขอบใจทุกๆ​ คนที่มาช่วยทำให้ชาวบ้านมีความสุข​ นั่นก็จะเป็นพระราชเสาวนีย์ทุกครั้งที่เวลาไปถวายงานท่านค่ะ​"

"วันที่ท่านได้ไปชมละครเวที​ จำได้ค่ะ​ ท่านจะทรงพระสรวลตลอด​ จะยิ้มตลอด​ จะชื่นชมมากเวลาทำงาน​ ท่านจะมีความสุขเวลาที่ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรม​ ได้เห็นการแสดง​ จะเห็นรอยยิ้มท่านตลอดเวลา​ นี่คือกำลังใจของประชาชนที่ทำงานอยู่ตรงนั้น​และอยู่ในสายพระเนตร​ นกก็จะแอบมองท่านนิดหน่อยตอนพระราชทานดอกไม้​ จริงๆ​ นกก็ไม่ค่อยกล้ามอง​ แต่รู้สึกว่าครั้งเดียวในชีวิตนะ​ เราก็อยากเห็นพระองค์ท่าน​ เราก็แอบมองบ้าง​"

พร้อมจะสืบสานประเพณีและศิลปะทุกอย่าง โดยเฉพาะผ้าไทยต่อไป
"สิ่งที่อยากจะสืบสานต่อจากพระองค์ท่าน​ สิ่งที่เห็นชัดๆ​ ก็คงเป็นเรื่องของโขนและเรื่องของผ้าไทยของมูลนิธิศิลปาชีพทุกอย่างที่พระองค์ท่านทรงดำเนินมาตลอด​ และตอนนี้ก็มีพระองค์หญิงที่สืบนานต่อ​ ตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วย​ ถ้ามีอะไรที่เราทำได้ก็อยากจะทำ​ รู้สึกว่ามันเป็นการสืบทอดที่ดีมาก​ มันเป็นการสืบสานทั้งประเพณี​ ศิลปะทุกอย่าง​ในเรื่องของผ้าไทยค่ะ"

"สิ่งที่ยังยึดมั่นถึงพระองค์ก็คือการทรงงานของพระองค์ค่ะ​ และการที่อยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9 ตลอด​ ไม่ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปทรงงานที่ไหน​ จะลำบากหรือยุ่งยากแค่ไหนท่านจะอยู่ข้างๆ​ เสมอ​ นั่นคือสิ่งที่เราเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็ก​ นั่นคือสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของเรา​ เราไม่เคยเห็นท่านไปไหนเดี่ยวๆ​ หรือไปไหนคนเดียวเลย ท่านก็จะทำคู่กันไป​ นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าท่านทำเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลา​ นี่คือสิ่งที่เราเก็บเป็นหลักธรรมไว้ในใจเราว่าท่านอยู่ในจุดที่สูงสุด​ แต่ท่านยังห่วงในคนที่อยู่รอบๆ​ ตัวท่านไ​ด้หมด​"








