“ฝันเด่น” เผยความรู้สึกเป๋ หลังสูญเสีย “แม่ของแผ่นดิน” เสียใจได้ แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่ ตามคำสอน “ในหลวง ร.๙” (คลิป)

อีกหนึ่งบุคคลที่อยู่คู่กับคนไทยในยามที่ยากลำบากและต้องการกำลังใจ สำหรับ “ฝันเด่น จรรยาธนากร” ได้เผยความรู้สึกที่ไม่ต่างจากคนไทยที่ต้องสูญเสีย “แม่ของแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเจ้าตัวได้นำน้ำจำนวนกว่า 450 แพ็ก พร้อมตั้งจุดให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับเสด็จ ณ กองทัพภาคที่ 1 ในฐานะจิตอาสาภาคประชาชน ยอมรับความรู้สึกครั้งนี้ไม่ต่างจากการสูญเสีย “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ซึ่งเสียใจได้ แต่ต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ ตามคำสอนของพ่อหลวง
“เมื่อกี้ตอนที่อยู่โรงพยาบาล ก็ได้มีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึก ผมก็จะไม่ค่อยเก่งเรื่องคำราชาศัพท์ ทั้งหมดทั้งมวล ที่เราทำ เราทำในฐานะอาสาสมัครภาคประชาชน แล้วก็เป็นอาสาของพระราชา และพระราชินี เป็นความรู้สึกที่หาคำพูดไม่ได้เลย ข้างในมันแน่นไปหมด เมื่อตอนที่สิ้นในหลวงรัชกาลที่ ๙ ความรู้สึกมากมายอยู่แล้ว แต่สำหรับผมตอนนี้เรียกว่าเป๋เลย
สำหรับกลุ่มคนไทยไม่ทิ้งกัน ผมได้น้อมนำเอาคำพ่อสอน การดำรงชีวิต การเป็นผู้ให้ มาเหตุการณ์นี้อีก เป็นการสูญเสียแม่ของแผ่นดิน ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึก แต่ก็เสียใจได้ แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่ ของคำพ่อสอน ตัวผมเองก็ยังสู้ ยังคงอยากจะเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป เท่าที่พวกผมจะทำกันได้ เท่าที่จะแข็งแกร่งพอทำกันได้ เราจะเป็นที่พึ่งที่ดี เราจะเป็นผู้ให้ที่ดี จนกว่าพวกเราจะหมดแรงไป ยังสู้อยู่ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงๆ
เสียใจได้ แต่จะไม่ละทิ้งหน้าที่ เราจะดูแลประชาชน พสกนิกรของพระองค์ท่าน ให้ดีที่สุด ซึ่งในบางอารมณ์ ไม่สามารถที่จะกลั่นได้ เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มาก ต่อความรู้สึก เป็นการสูญเสียที่หาที่สุดมิได้”