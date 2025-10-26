“บอย ปกรณ์” ขอบคุณแม่ๆ ออนไลน์ใส่ใจน้อง “วันใหม่” แต่ขออย่าดรามา หรือตัดสินเร็วไปจากคลิปเดียว​ (คลิป)

“บอย ปกรณ์” ขอบคุณแม่ๆ ออนไลน์ใส่ใจน้อง “วันใหม่” ปมไหว้ เรียกชื่อทักทาย ลั่นอาจตัดสินเร็วไปจากคลิปเดียว แต่ขออย่ากังวล ดูแลดีไม่ขาดตกบกพร่องเหมือนที่ “คุณแม่งามทิพย์” เคยดูแล
ตั้งแต่สูญเสีย “คุณแม่งามทิพย์ ฉัตรบริรักษ์”เหล่าแม่เลี้ยง พี่เลี้ยงออนไลน์ก็ดูจะใส่ใจในตัว “น้องวันใหม่” มากขึ้น เพราะเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้าน มีแต่พี่ชาย 3 คนที่ช่วยดูแล จนพักหลังๆ เริ่มถูกจับเป็นประเด็นดรามาถี่ขึ้น ล่าสุดเจอตัวพี่ชายคนโตอย่าง “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว SMARTMATT X BEYOND SPC, DESIGNED FOR PROTECTION ในงานบ้านและสวนแฟร์ LIVING FESTIVAL 2025 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ : Hall 3 ณ บูธ H16-H20/H44-H48 เจ้าตัวก็บอกว่าดีใจที่เห็นคอมเมนต์ของทุกคนที่เป็นห่วงวันใหม่ แต่บางทีอาจจะตัดสินกันเร็วไปกับแค่คลิปๆ เดียว
“อย่าเรียกว่าโดนจับจ้องดีกว่า ผมขอเรียกว่าใส่ใจ เป็นห่วงแหละ เพราะเขาอาจจะเห็นวันใหม่ตั้งแต่ยังเด็กจนโตขึ้นมา แล้วก็มีพี่เลี้ยงออนไลน์ แม่ออนไลน์เยอะซึ่งสำหรับผมและครอบครัวรู้สึกขอบคุณนะ ดีใจเวลาเห็นคนคอมเมนต์ว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นแม่ออนไลน์ เราดีใจทุกครั้งที่เห็นคนพูดแบบนี้ เหมือนน้องเรามีคนเอ็นดู
คำว่าแม่ออนไลน์มันไม่ได้เป็นคำที่พูดผ่านๆ แสดงว่าเขาต้องดูบ่อย ใส่ใจจริงๆ และคงเห็นพัฒนาการของน้องโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ก่อนเป็นตัวเล็กตะมุตะมิ คุยไร้เดียงสา แต่พอเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง ทำอย่างโน้นอย่างนี้บ้าง มันก็อาจจะไปตรงกับความคาดหวังของคนนึงบ้าง ไม่ตรงบ้าง ก็ไม่ได้แปลว่ามันดีหรือไม่ดี แค่อาจจะไม่ตรงกับความคาดหวัง ก็อาจจะมีการแนะนำกันเข้ามาแค่นั้นเองครับ ผมคิดว่าเฉยๆ นะ
ถามว่าตัวน้องหรือพวกผมเครียดหรือนอยด์ไหม ก็ไม่ได้ขนาดนั้น แต่ในบางมุม เช่นในบางคอมเมนต์ คือผมก็กึ่งเข้าใจ แต่ก็รู้สึกว่าในบางคอมเมนต์เขาก็อาจจะตัดสินใจเร็วไป เช่นที่ว่าน้องขึ้นรถมาแล้วเซย์ฮัลโหล คือน้องก็เซย์ฮัลโหลบางครั้ง ไหว้บางครั้ง แต่ว่าทักทายตลอด แต่คือที่บ้านผม แม่ผมสอนว่าที่บ้านไม่ซีเรียสกับการไหว้ด้วยซ้ำ แต่ต้องเรียก ถ้าพูดขำๆ กันในบ้านก็คือกลับบ้านมาถ้าบอกสวัสดีกับเรียกแม่ เอาอันไหน แม่บอกว่าเอาเรียกแม่ หรือเฮียบอย เฮียหน่อง เฮียภัทร์ ไม่ได้ซีเรียสกับการไหว้สวัสดี แต่ถ้าเกิดไปเจอผู้ใหญ่นอกบ้าน อันนั้นต้องไหว้
เช่นวันนี้วันใหม่ไปถ่ายซีรีส์ ผมก็จะบอกว่าวันใหม่ถ้าเข้ากองเวลาเจอทุกคน เจอใครก็ตามในกอง เป็นพี่สวัสดิการ เป็นผู้กำกับ พี่ช่างไฟ ตากล้อง จะรู้จักหรือไม่รู้จัก วันใหม่ต้องยกมือไหว้สวัสดีทุกคน ต่อให้วันใหม่โตกว่านี้ถึงไม่รู้จักก็สวัสดีไว้ก่อน ต้องยกมือไหว้ด้วย อันนั้นคือนอกบ้าน แต่ถ้าในบ้านเราจะสอนกันว่าแค่เรียกก็พอ เพราะฉะนั้นบางทีคนเห็นแค่คลิปเดียว ก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นห่วงว่าทำไมเดี๋ยวนี้น้องไม่ยกมือไหว้เหรอ ก็ขอบคุณที่เป็นห่วง แต่อาจจะตัดสินเร็วไปจากคลิปเดียวเท่านั้นเอง”
บอก “หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์” แค่ตอบกลับไปแบบขำๆ ยืนยันตนจะเลี้ยงดูน้องอย่างดีไม่ให้ต่างจากที่แม่เคยทำแน่นอน
“หน่องก็อาจจะไม่ได้ถึงกับว่า ผมว่าแค่พิมพ์ขำๆ กลับไปมากกว่า ไม่ได้มีอะไร หน่องไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอก ที่บ้านก็ไม่ได้ซีเรียส ผมก็เคยถามน้องนะ เพราะวันที่สัมภาษณ์น้องก็ยืนอยู่ด้วย วันใหม่ก็บอกไม่ได้นอยด์ เพราะวันใหม่ก็รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งเราก็รู้จักน้องเรา ส่วนคนที่เป็นห่วงว่าพี่ๆ จะดูแลน้องไม่เท่ากับตอนที่แม่อยู่ อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วง แต่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลย คือผมตั้งใจไว้อยู่แล้ว จากวันนั้นจนถึงตอนนี้ ผมพูดกับแม่แล้วด้วยและตั้งใจอยู่แล้วว่าผมจะเลี้ยงดูเขาไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลย ผมจะเลี้ยงดูเขาให้เหมือนที่คุณแม่ดูแลทุกอย่าง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล ผมจะดูแลวันใหม่อย่างดีที่สุดเหมือนที่คุณแม่เคยดูแลครับ”