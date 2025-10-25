กสทช. แจ้งทุกสถานีให้กลับมาใช้สีจอปกติ คงโลโก้เป็นสีดำ เนื้อหาเรต ฉ. ออนแอร์ได้หลังวันที่ 25 ก.พ.69

หลังจากทีวีทุกช่องได้ปรับลดสีลงตามประกาศของสำนักงาน กสทช. ออกแนวปฏิบัติการออกอากาศรายการ กรณีเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล่าสุด กสทช. ก็ได้ส่งประกาศแจ้งให้สถานีทราบกับการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ให้กับมาใช้สีหน้าจอได้ตามปกติ
“เรียน ผู้ประกอบกิจการทุกสถานี
เพื่อเป็นการปรับบรรยากาศ ให้เกิดความเหมาะสม ขอปรับปรุงแนวทางการออกอากาศ โดยปรับเปลี่ยนโทนสีของหน้าจอ และรายการกลับมาเป็นโทนปกติของรายการ
จึงเรียนมาเพื่อร่วม ปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ”
โดยแนวทางการปฏิบัติตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านั้น คือให้ทุกสถานียังออกอากาศได้ปกติ แต่ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย โดยปรับโลโก้ให้เป็นสีดำ รวมไปถึงโลโก้ของช่อง และถ้าปรับเปลี่ยนไม่ทัน โดยให้ขึ้นถ้อยคำว่า “บันทึกเทปก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2568”
“การออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัย ตลอดจนปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ จึงเห็นควรกำหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่จะนำมาออกอากาศในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2568 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเนื้อหาที่มีความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงเนื้อหา รายการที่มีความรื่นเริง เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
ทั้งนี้ รายการเฉพาะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน (ฉ) ขอให้ออกอากาศหลังจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
กรณีข่าวในพระราชสำนัก ให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกาย โทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ ทรงผมสุภาพเรียบร้อย ตลอดจนปรับโทนสีของรายการ และองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำ ขาว เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศสำนักพระราชวัง
การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ ทรงผมควรเรียบร้อย สีหน้า ท่าทาง กิริยา วาจา น้ำเสียงขอให้สำรวม ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้งดสีฉูดฉาด และมีลวดลาย และพิจารณาตามความเหมาะสม
การปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นขาวดำ ทั้งนี้ เมื่อมีการกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีกำหนดให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอ และให้ปรับตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) อยู่มุมล่างขวาของจอ
การออกอากาศโฆษณาให้เป็นไปตามแนวทางการออกอากาศเนื้อหารายการตามข้อ 2-5
ในระยะเริ่มแรก หากมีความจำเป็น และไม่อาจปฏิบัติตามข้อ 2-4 ให้ออกอากาศโดยมีองค์ประกอบฉาก และเนื้อหารายการตามปกติ โดยให้ขึ้นถ้อยคำว่า “บันทึกเทปก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2568”