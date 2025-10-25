“เกลือ กิตติ” ทำหน้าที่กวี แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยความโศกเศร้า

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีความผูกพันกับสถาบัน สำหรับ “เกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล” นักแสดง ผู้กำกับ และผู้เขียนบทละครชื่อดัง ภายหลังสำนักพระราชวังออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมของเกลือ กิตติ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเศร้า ได้รับคำสั่งให้แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ขอทำหน้าที่ตัวเองในฐานะกวีคนหนึ่งให้ดีที่สุดเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน
“25 ตุลาคม 2568 ได้รับคำสั่งให้แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง เป็นการแต่งกลอนที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า แต่ก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะกวีคนหนึ่งให้ดีที่สุดเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงสถิตสู่สวรรคาลัย เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ขอทรงสถิตในดวงใจชาวไทยชั่วนิรันดร์ In remembrance of our beloved Queen Mother. -กวีตีสาม-”