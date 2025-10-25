วง Cocktail ประกาศเรื่องการจัดงาน COCKTAIL77 Ever Tour ในระยะเวลา 30 วันนับจากนี้

เพจ COCKTAIL ที่มีผู้ติดตาม 1.6 ล้าน ได้ออกประกาศ เรื่องการจัดงาน COCKTAIL77 Ever Tour ในระยะเวลา 30 วันนับจากนี้
“สวัสดีอีกครั้งครับ
เรื่องการจัดงาน COCKTAIL77 Ever Tour ในระยะเวลา 30 วันนับจากนี้
ตามมติ ครม. ที่ได้มีการแถลงแนวทางปฏิบัติของภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงและมหรสพรื่นเริงออกมานั้น ได้ใจความว่า ให้เป็นการขอความร่วมมือให้มีการงดงานมหรสพรื่นเริงออกไปก่อนในระยะเวลา 30 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไป (25 ตุลาคม 2568) เว้นเสียแต่ว่าเป็นงานที่มีการจัดหรือตระเตรียมการไปแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลา โดยให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาความเหมาะสมได้ตามเห็นสมควร
ในเบื้องต้นจึงมีประเด็นชี้แจงเกี่ยวข้องกับการจัดงานแบ่งออกเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ
1.การจัดการกับงานที่ได้ตระเตรียมไปแล้วถึงขึ้นดำเนินการติดตั้งและเข้าพื้นที่แล้ว
2.การจัดการกับงานที่ได้ขายบัตรไปแล้ว มีการตระเตรียมแผนงานแต่ยังไม่ได้เข้าพื้นที่
ในส่วนของข้อ 1. การจัดการกับงานที่ได้ตระเตรียมไปแล้วถึงขึ้นดำเนินการติดตั้งและเข้าพื้นที่แล้ว
ในกรณีนี้มีงานที่เข้าข่ายพิจารณาสองงานได้แก่
25 ตุลาคม 2568 ที่ ลานปูนหน้าป้าย มมส. จังหวัดมหาสารคาม
26 ตุลาคม 2568 ที่ สนามกีฬากลาง จังหวัด ศรีสะเกษ
สำหรับงานแรกที่ จังหวัดมหาสารคาม เบื้องต้นให้มีการจัดงานต่อไปโดยปรับรูปแบบให้เหมาะสม และต้องขออภัยที่แจ้งช้าเนื่องจากมีการขอหารือจากเจ้าพนักงานปกครองของจังหวัดในเรื่องรายละเอียดการใช้เสียงในงานวันนี้ ซึ่งใช้เวลานานกว่าที่คิดไปมาก
ในส่วนของงานที่สอง งานดังกล่าวเป็นงานสัมปทานที่ผู้จัดคือทีมงานของคุณอัครเดช ยอดจำปา หรือ “ก้อง ห้วยไร่” ซื้อสิทธิจากทางทีมงานไปเพื่อจัดขึ้น ทางทีมงานของวงและทีมงานของผู้จัดได้หารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความเห็นว่าให้จัดต่อไปโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ และให้กระทบกระเทือนน้อยที่สุด ทั้งนี้โดยรับฟังความเห็นจากผู้ซื้อบัตรและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบ
สำหรับข้อ 2. การจัดการกับงานที่ได้ขายบัตรไปแล้ว มีการตระเตรียมแผนงานแต่ยังไม่เข้าพื้นที่
คือจังหวัดทั้งหมดดังนี้
31 ตุลาคม 2568 ที่ ร้าน Buono Dine & Wine จังหวัด ราชบุรี
1 พฤศจิกายน 2568 ที่ ลานกิจกรรม 25 ไร่ หลังบลูพอร์ต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
2 พฤศจิกายน 2568 ที่ โรงสีแคมป์ จังหวัด อ่างทอง
5 พฤศจิกายน 2568 ที่ ลานตลาดเป็นสุข จังหวัด กาญจนบุรี
7 พฤศจิกายน 2568 ที่ สวนไผ่นายยิ้ม จังหวัด ลำพูน
8 พฤศจิกายน 2568 ที่ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัด พิษณุโลก
9 พฤศจิกายน 2568 ที่ โซ การ์เด้น แลนด์มาร์ค จังหวัด ตาก
15 พฤศจิกายน 2568 ที่ สนามช้างอารีนา จังหวัด บุรีรัมย์
16 พฤศจิกายน 2568 ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัด อำนาจเจริญ
22 พฤศจิกายน 2568 ที่ Phuket Outdoor Arena ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
ในส่วนนี้มีงานทั้งที่เราเป็นผู้จัดเองและสัมปทาน ทำให้มีรายละเอียดต้องประสานงานค่อนข้างมาก ในเบื้องต้นเรากำลังดำเนินการประสานงานกับทุกฝ่ายให้เรียบร้อย แต่เนื่องจากเป็นระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดมาก จึงต้องขอเลื่อนการประกาศรายละเอียดทั้งหมดเป็นภายในวันพุธนี้ครับ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยครับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นครับ”