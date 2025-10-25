“ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ บอกข่าวเศร้ากับลูกๆ เผยพระพร สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดั่งกาวใจ ยึดโยงความรัก

ท่ามกลางความโศกเศร้าของประชาชนชาวไทย ภายหลังมีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่องเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อค่ำคืนที่ 24 ต.ค. 68
ด้าน “ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน” อดีตนางงามจักรวาล ปี 2531 ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ถวายความอาลัยด้วยใจที่แตกสลาย
“หัวใจของประเทศไทยแตกสลาย เมื่อได้ยินข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระบรมราชชนนี สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญนิรันดร์ในประวัติศาสตร์ไทย ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักในด้านพระเกศาและความมุ่งมั่น จนได้รับการถวายพระราชสมัญญา ‘แม่ของแผ่นดิน’ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตลอดพระชนม์ชีพ
การทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปี พ.ศ. 2519 ได้ฟื้นฟูอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท และส่งเสริมหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
สำหรับข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัว พระองค์ทรงเป็น ‘วีรสตรี’ ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวข้าพเจ้า และยังทรงประกอบพิธีสมรสให้ข้าพเจ้ากับสามีในปี พ.ศ. 2544 พร้อมประทานพรด้วยความจริงใจและอบอุ่น พระพรของพระองค์เป็นดั่ง ‘กาวใจ’ ที่ยึดโยงความซื่อสัตย์และความรักของเราต่อกัน ข้าพเจ้ากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อบอกข่าวอันน่าเศร้ากับลูก ๆ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป ที่ทรงเป็นแบบอย่างของความงดงามและคุณธรรมในชีวิตของเรา
พระราชกรณียกิจของพระองค์ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่เราจะยอมรับความสูญเสียนี้ได้ แต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ในใจของเราตลอดไป ในฐานะตัวแทนของความเป็นไทยแท้และความสง่างามที่แท้จริง
พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุ 93 พรรษา
ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย
#queensirikit”