น่าชื่นชม “ระเบียบวาทะศิลป์” ปรับตัวตามสถานการณ์ ไว้อาลัย งดเต้ยลา

หลังจาก ครม. มีมติการไว้ทุกข์ ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงชาติลงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และในส่วนของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายไว้ทุกข์ 1 ปีนับแต่วันนี้เป็นต้นไป ในส่วนของประชาชน ขอความร่วมมือ ให้พิจารณาแต่งกายสีดำ หรือโทนสี สุภาพ ไม่ฉูดฉาด เป็นระยะเวลา 90 วัน และในส่วนเรื่องคอนเสิร์ตและงานรื่นเริงรัฐบาลขอความร่วมมือ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เตรียมการแล้ว จัดได้แต่ขอให้ผู้จัดพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดออกไปก่อน เป็นระยะเวลา 30 วัน จนกว่าช่วงเวลาแห่งความอาลัยจะสิ้นสุดลง โดยให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความเหมาะสม ความสำรวม
หลายคนต่างชื่นชมในความจงรักภักดีของวงหมอลำ “ระเบียบวาทะศิลป์” ที่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ขณะทำการแสดงบนเวที โดยปกติหมอลำจะเริ่มแสดงตั้งแต่หัวค่ำ และจบในรุ่งสางของอีกวัน ระหว่างแสดงนั้น สำนักพระราชวังได้ออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เวลา 21.21 น.
ซึ่งตามปกติวงหมอลำก่อนจะจบโชว์ในแต่ละวันก็จะ “เต้ยลา” เพื่อมอบความสุขส่งท้าย แต่สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมา และเช้ามืดวันนี้ (25 ต.ค.) คณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ ได้ยืนไว้อาลัย พร้อมฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เปล่งเสียงร้องเพลง สรรเสิญพระบารมี พร้อมคราบน้ำตา