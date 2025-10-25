ไม่เลื่อน! ผู้จัดฯ ขอผู้ชมแต่งกายสีขาวดำเข้าชมคอนเสิร์ต BLACKPINK

หลังนายกรัฐมนตรี ประชุม ครม.กำหนดกรอบการจัดงานพระราชพิธี งานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และระเบียบการไว้ทุกข์ สำหรับหน่วยงานราชการ - รัฐวิสาหกิจ และประชาชน โดยไม่ได้ห้ามจัดงานรื่นเริง แต่ย้ำว่าเป็นการขอความร่วมมือตามความเหมาะสม
ด้าน Live Nation Tero ผู้จัดงานคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR < DEADLINE > IN BANGKOK ซึ่งยังเหลืออีก 2 รอบการแสดง ได้ออกประกาศแจ้งข่าวขอความร่วมมือผู้เข้าชมคอนเสิร์ต ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม สวมเครื่องแต่งกายสีขาวดำ เข้าร่วมชมการแสดง เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง