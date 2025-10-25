"บุ๋ม ปนัดดา" รำลึกความทรงจำ สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยรับสั่ง หนูสวยมากจ้ะ

วันที่ 25 ตุลาคม 2568 แฟนเพจ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางงาม-นักแสดงชื่อดัง ได้โพสต์เผยเรื่องราวเมื่อครั้งได้รับตำแหน่งนางสาวไทย ปี 2543 และมีโอกาสเดินแฟชั่นโชว์ให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีข้อความว่า
"บุ๋มเคยมาเดินแฟชั่นโชว์ให้พระองค์ท่าน ท่านตรัสถามว่า หนูนางสาวไทย ใช่ไหมจ๊ะ หนูสวยมากจ้ะ บุ๋มแบบเข่าอ่อนเลย ในใจก็คิดว่าพระองค์ท่านช่างสง่างามและมีพระสิริโฉมงดงามมาก แต่ตอนนั้นตื่นเต้นพูดไม่ออก ได้แต่ตอบว่าเพคะแบบปากสั่น เป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืม วันนี้ตื่นมาพบข่าวร้าย ว่าพระองค์ท่านจากไปแล้ว บุ๋มขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้"