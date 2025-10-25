เชิดใส่โดนด่าโดนสาป “จ๊ะโอ๋ - หนุ่ม กะลา” จากรักซ่อนเร้นสู่รักที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

การ “นอนไลฟ์ขายของบนเตียง” ระหว่าง “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณ และ “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” ซีอีโอสาว ได้จุดประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์ ทั้งคู่หยอกล้อกันกระหนุงกระหนิง ฝ่ายหญิงบอกใส่ชุดที่ลุกไม่ได้ แต่หนุ่ม กะลา บอก “พี่ลุกได้” แม้มุมหนึ่งได้สร้างความครื้นเครงให้ผู้ชมไลฟ์ เพราะเป็นมิติใหม่แห่งการขาย แต่คนจำนวนไม่น้อยต่างมองว่า “นี่คือการท้าทายพลังโซเชียล” กับเรื่องราวและการกระทำที่ผ่านมาของทั้งคู่ แบบไม่แคร์เวิลด์
ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นภายใต้แรงกดดันทางสังคม
จ๊ะโอ๋ ถูกตราหน้า “เมียน้อย” ในวันที่หนุ่ม กะลา ยังมีสถานะเป็นสามีของ “จูน เพ็ญชุลี” หนุ่มยังไม่ได้หย่าจูน แต่กลับซุ่มสานสัมพันธ์กับจ๊ะโอ๋ โดยทั้งคู่เจอกันครั้งแรกระหว่างหนุ่มไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดสงขลา ตอนแรกแฟนคลับต่างเข้าใจว่าจ๊ะโอ๋คือเอฟซีตัวยง ตัวแม่สายเปย์ แต่เมื่อเรื่องทุกอย่างมันแดง จ๊ะโอ๋โดนแฉเป็นมือที่สาม ทั้งคู่ก็โดนสาปหนัก ถูกสังคมตีตรา “มีความสัมพันธ์ที่ผิดศีล”
หนุ่ม กะลา มีภาพจำคือนักร้องเสียงนุ่ม รักภรรยาสุดหัวใจ ในช่วงชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ถึงขั้นติดเหล้า ซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย กลับได้ “จูน เพ็ญชุลี” ภรรยา ดึงขึ้นจากขุมนรก ใครที่ได้ฟังสตอรี่ความรัก ต่างเทิดทูนว่า จูน คือรักสุดท้ายของหนุ่ม กะลา แน่นอน
แต่ไม่มีความแน่นอนใดๆ บนโลกใบนี้ ยิ่งกับเรื่องหัวใจของคน!
หลังดรามาสะเทือนวงการ หนุ่ม กะลา เดินหน้าฟ้องอดีตภรรยา และขอหย่าขาดจากกัน เพราะความสัมพันธ์ไปด้วยกันไม่ได้อีกแล้ว ด้าน จ๊ะโอ๋ ก็เคลียร์คดีกับสามีเก่า รวมทั้งยอมจ่ายค่าเสียหายให้จูน เพ็ญชุลี ทั้งคู่ก็เดินหน้าสานสัมพันธ์กันทันที เปลี่ยนสถานะจากความสัมพันธ์ “ซ่อนเร้น” มาเป็น “แฟน” อย่าง “เปิดเผย”
จ๊ะโอ๋คลั่งรักหนักขึ้น กรีดหัวใจออกมามีแต่ หนุ่ม กะลา โดยแท้ ทั้งไลฟ์สดหยอกล้อ ใส่เสื้อคู่ ควงกันไปสวีตต่างประเทศ ไปเปิดตัวเต็มๆ ในเทศกาลเจนนี่ ของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและไม่แคร์กระแสสังคม
หนุ่ม กะลา ให้ความสำคัญกับความสุขและความรู้สึกของตนเอง สะท้อนผ่านคำพูดที่ระบุว่า “เราไม่ต้องขออนุญาตใครเพื่อจะมีความสุข” ส่วนใครที่เข้ามาพ่นคำด่า ก็พร้อมฟาดกลับ คำไหนฟ้องได้ก็จะฟ้อง รวมทั้งแสดงจุดยืน “กางปีกปกป้องจ๊ะโอ๋” คนรัก จากคนในโลกโซเชียล ให้เกียรติฝ่ายหญิงสุดพลัง
มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
การแสดงออกของจ๊ะโอ๋ และหนุ่ม กะลา ที่เดินเครื่องหวานจัดหนัก จนโดนเหน็บว่า “มั่นหน้ามั่นโหนก” ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า อยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
จ๊ะโอ๋ หากไม่ตกเป็นข่าวฉาวเรื่องเป็นเมียน้อย เธอก็คือเจ้าของธุรกิจชื่อดัง ที่มีความสวย ขยัน หัวการค้า คิดสูตรสครับผิวที่ช่วยเรื่องความขาวขึ้นมาด้วยตัวเอง จากขายสินค้าล็อตแรก 5 พันกระปุก จ๊ะโอ๋มุ่งมั่นลุยธุรกิจจนกระโดดไปหลักแสนกระปุกในเวลาเพียงไม่นาน ภายในเวลา 5 ปี จ๊ะโอ๋กลายเป็นคนล่ำซำ มีบ้าน 5 หลัง มีรถ 5 คัน มีเงินช็อปปิ้งเดือนละล้าน มีบ้านพักตากอากาศ 3 หลัง เธอมีเงินดูแลครอบครัว และใช้ชีวิตหรูหรา ลักชูรี่
หนุ่มกะลาเอง ก็หลงใหลจ๊ะโอ๋ ในความสวย น่ารัก ออดอ้อน ฉอเลาะ ขายของเก่ง ถึงขั้นยกว่าจ๊ะโอ๋คือคนที่เพอร์เฟกต์คนหนึ่งสำหรับตัวเอง
ทั้งคู่ ช่วยกันทำมาหากิน ไปพร้อมๆ กับการจับมือต่อสู้กับกระแสด้านลบ และคำคน ในโลกออนไลน์ที่ก่นด่าทุกครั้งที่เห็นหน้า ด่ามาพร้อมด่ากลับ ไม่ยอมอีกแล้ว เพราะถือว่าการคบหากันในตอนนี้ของทั้งคู่ “ถูกต้อง” แล้ว แม้ไม่ถูกใจชาวเน็ต ดังคำที่จ๊ะโอ๋ได้ตอกกลับชาวเน็ตที่เข้ามาแซะเธอ “น่าภาคภูมิใจมากค่ะ สุดยอดไปเลย เยี่ยมค่ะ” ด้วยประโยคเชิ่ดๆ “แน่นอน , ปล่อยผ่านเรื่องคนอื่นไม่ได้ น่าสงสาร” รวมทั้งใครที่เมนต์สงสารเมียเก่า เจ้าตัวก็จะตอกกลับไปอย่างเดือดๆ ว่า “เมนต์แบบนี้เรียกสะเหล่อนะ เขามีความสุข มูฟออนแล้ว สงสารตัวเองก่อน”
เอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งหรือตัดสินชีวิตรักของใคร ปลายทางเป็นอย่างไร ไม่นานก็รู้กันเอง