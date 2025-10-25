ขำยันเพดาน! “พี่ผัดไท” vs พิธีกร “ตีท้ายครัว” งานนี้ไม่มีใครรอด!!

“ตีท้ายครัว” อาทิตย์นี้ บุกคอนโด “พี่ผัดไท ดีดีดี” ที่ห้องใหญ่ใจกลางเมือง ที่เจ้าตัวประกาศชัด — ขายได้ ขายเลย!!
เตรียมตัวหัวเราะลั่นจอไปกับ “พี่ผัดไท ดีดีดี” ที่เปิดคอนโดสุดชิคกลางเมืองให้ทีม “ตีท้ายครัว” บุกถึงที่ พร้อมประกาศกลางรายการแบบตรงไปตรงมา “อยากขาย!” แต่เรื่องราวไม่จบแค่นั้น เพราะความขำของ “พี่ผัดไท” ทำเอาพิธีกรทั้งสี่ “พี่โอ๋ – พี่อาร์ต – พี่วิลลี่ – พี่ป๋อ” ถึงกับงงกันทั้งวง ว่าอันไหนจริง อันไหนหลอกกันแน่!?
ยิ่งได้สองเพื่อนซี้สายฮา “พี่ท็อป – พี่ก้อง” มาร่วมวงเม้าท์ งานนี้เสียงหัวเราะแทบลั่นคอนโด ความตลกระดับ “งงแต่ขำ” รับประกันว่าผู้ชมจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของ “พี่ผัดไท” ที่ทั้งเป๊ะ ทั้งฮา ทั้งใจใหญ่สมชื่อ!
อย่าพลาดความสนุกสุดป่วน และการบุกคอนโดที่อาจมีดีลเด็ดเกิดขึ้นกลางรายการ!
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลาเดิม! ทางช่อง 3 กด 33
