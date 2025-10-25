“เพลงที่เธอไม่ฟัง - Bedroom Audio ” แรงไม่หยุด! ทะลุ 100 ล้านวิว ขึ้นแท่นเพลงรักที่ทั้งประเทศ ‘ตั้งใจฟัง’

แรงต่อเนื่องไม่หยุดฉุดไม่อยู่ สำหรับ “เพลงที่เธอไม่ฟัง” วง Bedroom Audio ค่าย Tero Music จากเพลงรักเรียบง่าย สู่ไวรัลล้านใจในTikTok และส่งผลให้ตอนนี้มียอดชมMV. พุ่งทะลุ 100 วิวล้าน บน YouTube ไปอย่างสวยงาม ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่เป็นเสียงตอบรับที่แท้จริงจากคนฟัง ที่ส่งต่อเพลงนี้จนกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงรักที่คนทั้งประเทศ “ตั้งใจฟัง” แม้เพลงจะถูกปล่อยตั้งแต่ปี 2021 แต่กลับกลายเป็น “ไวรัลม้ามืด” ที่กลับมาดังเปรี้ยงในปี 2024 ผ่านกระแส TikTok และทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง จนทะยานขึ้นอันดับ 1 บน Apple Music, Spotify และ Billboard Thailand ติด Top 10 Trending Song แห่งปี และยังเป็นเพลงที่ถูกค้นหามากที่สุดอันดับ 6 บน Google ประเทศไทย
โดยเพลงนี้เริ่มไอเดียมาจาก “จ็อบ – กีต้าร์” สมาชิกวง Bedroom Audio ที่เล่าเรื่อง เด็กผู้ชายที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งมาก แต่ไม่กล้าบอกตรง ๆ จึงเลือกเขียนเพลงแทนใจ ด้วยเมโลดี้เรียบง่าย คอร์ดมาตรฐาน และอารมณ์ซื่อ ๆ แบบวัยรุ่นหัดจีบสาว กลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของเพลง เป็นความเรียบง่ายและจริงใจ ความพิเศษอีกอย่างคือเสียงร้องของนักร้องผู้หญิงที่ถูกใส่เข้ามาเติมเต็ม ทำให้เพลงนี้เป็นเรื่องราวความรักที่ฟูลฟีล ทั้งอบอุ่น เข้าใจง่าย และเข้าถึงแฟนเพลงได้ทุกเพศทุกวัย
100 ล้านวิวในวันนี้ เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดจากแฟนเพลงทั่วประเทศ แม้ชื่อเพลงจะบอกว่า “เพลงที่เธอไม่ฟัง”
แต่สุดท้ายทุกคนกลับ “ได้ยิน” และ “รู้สึก” ไปพร้อมกัน!
📌MV. เพลงที่เธอไม่ฟัง : https://youtu.be/TntfD-GpPd4?si=K0-MujoOCLDnScdK
ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหว BEDROOM AUDIO ได้ที่ : https://www.facebook.com/BedroomAudio