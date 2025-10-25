xs
TEAM WANG design โดย “แจ็คสัน หวัง” เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “ACCEPTANCE” ลำดับที่หกของ COOKIES

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



TEAM WANG design ภายใต้การนำของศิลปินและไอคอนระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ACCEPTANCE ลำดับที่หกของ COOKIES ที่สานต่อเรื่องราวแห่งอารมณ์และตัวตน ผ่านการออกแบบที่ผสมผสานความมินิมอลและความประณีตในทุกรายละเอียด จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ตุลาคม 2025 เวลา 12.00 น. (เวลาปักกิ่ง) หรือเวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของแบรนด์ ได้แก่ www.twd-official.com , WeChat Mini Program และ Tmall

คอลเลกชัน ACCEPTANCE เปิดตัวลุคชุดขาวล้วนครั้งแรกของแบรนด์ ประกอบด้วย แจ็กเก็ตยีนส์และกางเกงยีนส์ ที่สื่อถึง ช่วงเวลาแห่งการโอบรับด้านมืดของตนเอง สัญลักษณ์ของการตระหนักว่า เงามืดไม่ได้หมายถึงการไร้ซึ่งแสงสว่าง แต่คือการเข้าใจว่าเงานั้นมีอยู่ได้ก็เพราะแสง ความบริสุทธิ์ของสีขาว ตัดกับไลน์อัปเสื้อผ้าสีดำล้วน เกิดเป็นภาษาภาพที่สะท้อนถึง พลัง และความลึกซึ้งที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และยังนำเสนอในโทนสีเอกลักษณ์ของ TEAM WANG design คือ สีดำและสีขาว มีไอเท็มหลักอย่าง เสื้อสูทคอจีน , เสื้อแจ็กเก็ตหนัง และ เสื้อแจ็กเก็ตยีนส์ ที่ผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียมอย่าง หนังแกะ และ เทนเซล (Tencel) เติมดีเทลด้วยอะไหล่โลหะลายด่าง แผ่นโลหะสลักโลโก้ “TEAM WANG DESIGN” และขอบผ้าดิบขรุขระ สะท้อนความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

โดยแรงบันดาลใจของ ACCEPTANCE มาจากการเดินทางภายในใจของ แจ็คสัน หวัง ที่ถ่ายทอดบทสนทนาระหว่าง ‘แสงและเงา’ ความกลัว ความเสียใจ และความไม่มั่นใจไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอ แต่คือสัญลักษณ์ของการตระหนักรู้และความเข้มแข็งนั่นเอง

สามารถติดตามชมคอลเลคชัน ACCEPTANCE และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.twd-official.com , WeChat Mini Program และ Tmall

