คุณโยวี วีนัส จับมือ “น้องบิวตี้ ศุภิสรา วัฒนากิจไพศาล” มิสแกรนด์กำแพงเพชร 2025 ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง Grand Opening ร้านเสริมความงามครบวงจร Venus Hair Studio & Princessbeauty Studio”

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังบวก เมื่อ คุณโยวี วีนัส ผู้บริหารสาวมากฝีมือ ได้จับมือกับ “น้องบิวตี้” ศุภิสรา วัฒนากิจไพศาล เจ้าของตำแหน่ง มิสแกรนด์กำแพงเพชร 2025 ร่วมจัดพิธีบวงสรวงและเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “Venus Hair Studio & Princessbeauty Studio” ร้านเสริมสวยครบวงจรแห่งใหม่ ย่านพระราม2 ที่พร้อมยกระดับมาตรฐานความงามให้กับสาวยุคใหม่อย่างเหนือระดับ
“Venus Hair Studio & Princessbeauty Studio” คือศูนย์รวมบริการความงามที่ครบครันในที่เดียว ทั้ง ทำผม ทำสี สระไดร์ ตัดแต่งทรงผม ต่อขนตา ทำเล็บ สปามือ–เท้า รวมถึงบริการดูแลผิวหน้าและเมคอัพแบบมืออาชีพ โดยทีมช่างและสไตลิสต์มากประสบการณ์ พร้อมเทรนด์ความงามที่อัปเดตตลอดเวลา
โดย “คุณโยวี วีนัส” กล่าวถึงแนวคิดในการเปิดร้านว่า
“อยากให้ที่นี่เป็นพื้นที่แห่งความมั่นใจสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถสวยในแบบของตัวเองได้ เราใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมและเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่เข้ามา”
ด้าน “น้องบิวตี้ ศุภิสรา” มิสแกรนด์กำแพงเพชร 2025 ควง ว่าที่พระเอกป้ายแดง “เซียน กรฟ้า” เสริมว่า “ความสวยคือพลังที่สร้างความมั่นใจ เราอยากให้ Venus & Princessbeauty เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มและความสุขของทุกคนค่ะ”
ภายในงาน Grand Opening มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล “โดยอาจารย์ธนานันท์ เทพศรียันตรา”พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากวงการบันเทิง นางงาม และอินฟลูเอนเซอร์ร่วม นำทีม นำทีม พระเอกหนุ่ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม ,บิวตี้ ศุภิสรา มิสแกรนด์กำแพงเพชร 2025,เซียน กรฟ้า (พระเอกป้ายแดง) , เมจิ คัคกิ่งรักส์ คิคคิคสะระณัง , เอ็ม กฤติณัฏฐ์ อัศวณรงค์กุล , เบียร์ รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์ , เจมี่ บูเฮอร์ ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิคและมุมถ่ายรูปที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น–โทนพาสเทล
“Venus Hair Studio & Princessbeauty Studio” พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยมาตรฐานบริการระดับมืออาชีพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ สวย ครบ จบที่ “Venus Hair Studio
แถมงานนี้ยังมี เซอร์ไพร์ส์ ชื่อผู้บริหาร ซ้อหมิว-ทรงสิริ เขะศิริ ....เจ้าของแบรนด์ FANA Brand ยื่นเงินสด คว้าตัว ,บิวตี้ ศุภิสรา มิสแกรนด์กำแพงเพชร 2025,เซียน กรฟ้า (พระเอกป้ายแดง) ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แบรนด์ ฟันค่าตัว 6 หลักกันเลยทีเดียว
#VenusHairStudio #PrincessbeautyStudio #GrandOpening #BeautySalon #MisterGrandKampaengphet2025
#โยวีวีนัส #น้องบิวตี้ศุภิสรา #ร้านเสริมสวยครบวงจร