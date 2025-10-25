ใจสลายทั้งแผ่นดิน! คนบันเทิงรวมใจ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เป็นค่ำคืนที่ประชาชนชาวไทยหัวใจแตกสลาย ทันทีที่สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ เวลา ๒๑ นาฬิกา ๒๑ นาที ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๙๓
ในโลกออนไลน์ รวมทั้งคนในวงการบันเทิงต่างรวมใจ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อาทิ ปู ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนเบิร์ก, จ๊ะ นงผณี มหาดไทย, ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน, ดีเจแมน พัฒนพล มินทะขิน, อมิตา ทาทา ยัง, เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, เจ เจตริน วรรธนะสิน ฯลฯ