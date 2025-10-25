บรรยากาศคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR < DEADLINE > IN BANGKOK วันแรก (24 ต.ค.) ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เนืองแน่นไปด้วยเหล่าบลิ๊งค์ที่พร้อมใจกันมาดู 4 สาว จีซู, เจนนี่, โรเซ่ และ ลิซ่า ที่กลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยอีกครั้งในรอบ 2 ปี กว่า 5 หมื่นชีวิตเต็มความจุของสนาม
ซึ่งทั้ง 4 สาวก็จัดหนักจัดเต็มให้แฟนๆ ชาวไทยอย่างเต็มที่ แน่นอนว่าลูกสาวแห่งชาติอย่างลิซ่ากลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดทั้งที ชุดตอนโชว์เดี่ยวก็ต้องไม่ธรรมดา โดนแซวเยอะว่าไม่มีทองใส่ เจ้าตัวก็เลยทำชุดสีทองเหลืองอร่ามใส่โชว์ซะเลย ส่วนอีก 3 สาวจีซู, เจนนี่ และ โรเซ่ ก็ทั้งพูดไทย ไหว้แบบไทย รวมถึงกินผัดไทและชาไทยโชว์กันไปเลย เรียกว่าประทับใจกันสุดๆ แม้ฝนจะไม่ตก และอากาศอาจจะร้อนอบอ้าวไปบ้าง แต่ทุกคนก็แดนซ์กระจาย ซึ่งลิซ่าถึงกับบอกว่ารอลุ้นว่าอีก 2 วันที่เหลือฝนจะตกหรือไม่ แต่บอกเลยว่าแฟนๆ พร้อมมาก เตรียมอุปกรณ์ทั้งร่ม เสื้อกันฝน พัดลมพกพา ยาดม ยาหม่องมาพร้อม รวมทั้งชุดมาดูคอนเสิร์ตก็ไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆ