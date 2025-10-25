“วินเวคิน“ เห็นด้วยตาเนื้อ"เพชรเท่าไข่นกกระทา" หลังข่าวโจรกรรมเครื่องประดับนโปเลียน 100 ล้านดอลลาร์

ข่าวการโจรกรรมชุดเครื่องประดับยุคจักรพรรดินโปเลียน 8 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ จากพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre) ที่กรุงปารีส สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ศิลปินหนุ่ม “วินเวคิน สิมะวรา” เจ้าของซิงเกิ้ล “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” ที่ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกช็อกผ่านโซเชียลมีเดียทันที
วินเวคินได้โพสต์ภาพที่ตนเองเคยไปยืนชมความงามของอัญมณีเหล่านี้อย่างใกล้ชิด พร้อมแคปชั่นที่ทำให้หลายคนตกใจตามว่า “ต้นปียังไปดูอยู่เลย โดนขโมยไปแล้ว”
นักร้องหนุ่มเปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับตนเองอย่างมาก เพราะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศส ตนเองได้ไปชมห้องแสดงเครื่องประดับในตำนานนี้ที่ลูฟร์ และยอมรับว่าตะลึงในความงามอลังการ
“ผมจำได้ว่าเพชรเม็ดใหญ่มาก เม็ดเท่าไข่นกกระทา ที่สำคัญคือเคยเป็นเครื่องทรงบนพระเศียรของพระราชินีฝรั่งเศสมาก่อน ตอนนั้นที่มองผ่านกระจกกั้นยังคิดอยู่เลยว่า แค่ทุบกระจกก็ขโมยได้แล้วนะ ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าทำจริง ๆ เป็นการโจรกรรมที่อุกอาจมากๆ
ชุดเครื่องประดับที่ถูกขโมยไป 8 ชิ้นนี้ ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามหาศาล รวมถึงรัดเกล้าและเครื่องประดับของจักรพรรดินีมารี-หลุยส์ และจักรพรรดินีเออเฌนี ไม่คิดว่าจะมีการโจรกรรมเพียงไม่กี่นาที
วินเวคินทิ้งท้ายด้วยความหวังว่า นี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่ของโลกศิลปะและประวัติศาสตร์ หวังว่าจะได้รับข่าวดีว่าตำรวจฝรั่งเศสจะสามารถจับตัวผู้ร้ายและนำสมบัติล้ำค่าเหล่านี้กลับคืนมาได้โดยเร็วครับ