"ฮันนี่ ณภัค" ปลาบปลื้ม รับพระราชทานของที่ระลึกจาก พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ในพระวโรกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระราชทานของที่ระลึกแก่ นางสาวณภัค มุทธาเสถียร นางเอกซีรีส์ธรรมะ นางวิสาขา และ พระนางสุเมธา และเจ้าของตำแหน่ง Mrs. Classic Universe 2024 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้