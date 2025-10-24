สูญเสียครั้งสำคัญ! “กฤตย์ รัตนรักษ์” ผู้มีบทบาทผลักดันช่อง 7HD

นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญในวงการสื่อและธุรกิจไทย หลังจากที่เพจ CH7HD รายงานข่าวเศร้า “คุณกฤตย์ รัตนรักษ์”ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อคืนวันที่ 23 ตุลาคม 2568 สิริอายุ 80 ปี ครอบครัวจัดพิธีศพเป็นการภายใน ตามความประสงค์ของผู้วายชนม์
โดยคุณกฤตย์ รัตนรักษ์ ถือเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับแนวหน้าของวงการสื่อไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและผลักดันสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2536 รวมถึงดูแลบริหารกลุ่มบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง
เป็นบุตรชายของ นางศศิธร รัตนรักษ์ มารดาผู้มาจากครอบครัวพ่อค้าผู้มั่งคั่งรุ่นที่ 3 ในฝั่งธน ส่วนบิดา นายชวน รัตนรักษ์ เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงศรีอุยธยา, ปูนซีเมนต์นครหลวง (ผู้ผลิตปูนอินทรี) และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด โดยนายชวนได้รับการยกย่องในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ธุรกิจไทย
หลังบิดาเสียชีวิต กฤตย์จึงเข้ามารับช่วงบริหารต่อ ได้นำกลุ่มรัตนรักษ์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ผ่านการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น จนสามารถรักษาธุรกิจไว้ได้ และพัฒนาให้กลับมาเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างแห่งผู้นำที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ วิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม