“ออม กรณ์นภัส” ดีใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ สร้างมูลค่าสื่อสูงสุดอันดับ 1 ในปารีสแฟชั่นวีก 770 ล้าน!

สวยแพงของจริง! “ออม กรณ์นภัส” ดีใจสร้างชื่อให้ประเทศ มีมูลค่าสื่อสูงสุดในงานปารีสแฟชั่นวีก ด้าน “หลิงหลิง” คว้าอันดับ 2 เผยเตรียมปล่อยโฟโต้บุ๊กเดี่ยวเล่มแรก มีส่วนตัดสินใจเยอะ อยากให้แฟนๆ ได้เห็น
เรียกว่าสวยแพงของจริง สำหรับสาว “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ที่ล่าสุดได้คว้าอันดับ 1 คนดังที่สร้างมูลค่าสื่อสูงสุด ในงาน Paris Fashion Week SS2026 หลังปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญของ Dior โดยสร้างมูลค่าไปกว่า 23.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 770 ล้านบาท แต่งานนี้ก็เรียกว่าปังแพ็กคู่ เพราะคู่จิ้นคนสวยอย่าง “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” ก็ตามมาติดๆ ในอันดับ 2 ด้วยมูลค่าสื่อกว่า 21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 705 ล้านบาท
“ดีใจมากเลย ต้องขอบคุณทุกคนมากๆ เลย ที่ช่วยทำให้มันเกิดขึ้นได้ คือถ้าไม่มีทุกคน ออมก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกัน ออมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน คือเขาให้ลงอะไร เราก็ลงไปก่อน (หลิงได้อันดับ 2?) ใช่ บอกเลย ไปด้วยกัน ก็ดีใจที่เรามีแฟนๆ คอยซัปพอร์ตเสมอเลย”
สร้างชื่อเสียง เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทย
“จริงๆ แอบเห็นหลายๆ คนถามว่า 2 คนนี้คือใคร เขามาจากไทยแลนด์นี่นา ก็ดีใจนะ ที่มีคนคุ้นหน้าคุ้นตามากขึ้น ก็มองเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จค่ะ ที่ทำไปพร้อมๆ กับคนที่เรารัก”
ปารีสรอบนี้หวานจนแฟนคลับฟิน
“ใช่ๆ คือรอบนี้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้น มีเวลาเดินเล่น ช็อปปิ้ง กินข้าวด้วยกันเยอะมาก”
เผยที่มาชื่อ พี่พุดดิ้ง-น้องพริกป่น
“พี่หลิงหลิงตั้งให้ออมว่าชื่อน้องพริกป่น เพราะพี่เขาชอบพกพริกป่นในกระเป๋า (เป็นของที่ขาดไม่ได้?) นั่นนะสิ เขาบอกว่าขาดได้ แต่มีก็ดีกว่า ส่วนพุดดิ้งนี่แฟนคลับน่าจะตั้งให้ เพราะออมคอมเมนต์พี่หลิงเป็นอิโมจิพุดดิ้ง”
กระทบไหล่คนดัง “จีซู BLACKPINK”
“พี่จีซูสวยมาก ออมกรี๊ดอยู่กับพี่หลิง เจอหลายท่านมาก น่ารักกันทั้งนั้นเลย”
ออกกำลังกาย พร้อมขึ้นแฟนคอนเสิร์ต “HER & HERS LINGORM 1st FANCON” ที่อิมแพคฯ
“เริ่มออกกำลังกายแล้ว กลัวไปเต้นแล้วเหนื่อยหอบ แต่ไม่มีอะไรหนักใจเลย เรามั่นใจ อยากทำให้มันเต็มที่ เพราะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเรา ไม่ว่ามันจะออกมายังไง”
เตรียมปล่อยโฟโต้บุ๊กเดี่ยวเล่มแรก มีส่วนตัดสินใจเลือกชุด-รูปเอง
“เป็นโฟโต้บุ๊กเดี่ยวเล่มแรก ก็มีหลายลุคหลายสไตล์ ถ่ายกันทั้งวันเลย เป็นสไตล์ที่ออมไม่ค่อยได้ใส่ด้วย อยากให้แฟนๆ เห็น หนูเป็นคนจิ้มเลยว่าหนูชอบชุดนี้ค่ะ แล้วก็จิ้มรูปเองด้วย ส่วนชุดเว้าหลังเจเจ่ (หลิงหลิง) ก็ชอบนะ แต่ไม่กดไลก์ เจอตัวจริงก็ไม่เห็นพูดอะไรเลย เขาเก็บอาการแน่เลยเราก็ไม่เคยถาม”