“น้ำตาล” ฝากถึง “ไผ่” จะขอแต่งวันไหน ให้ปรึกษา “แจ็คกี้” เชื่อเพื่อนแสดงได้ดี แต่กลัวจะกรี๊ดอย่างเดียว

“น้ำตาล พิจักขณา” พร้อมเซย์เยส ขอเล่นตัว 5 นาที ฝากถึง “ไผ่ พาทิศ” จะขอแต่งวันไหน ให้ปรึกษา “แจ็คกี้” เชื่อเพื่อนแสดงได้ดี และจะไม่ยอมให้ไม่สวย เปรยขอที่ที่คนไม่เยอะ กลัวเพื่อนกรี๊ดแล้วมีแฮชแท็กด่า หลังแต่งพร้อมมีลูก เพราะตามวัยก็ควรมีแล้ว เรื่องแหวนไม่กดดัน ยังไงก็ได้
ทำเอาสาว “น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์” ต้องลุกขึ้นมาแต่งสวยทุกวัน หลังหนุ่ม “ไผ่ พาทิศ พิสิฐกุล” ออกมาให้สัมภาษณ์ ว่าพร้อมแต่งงานแล้วไม่เกิน 2 ปี และตอนนี้กำลังคิดแผนเซอร์ไพรส์อยู่ โดยล่าสุด (24 ต.ค.) ได้เจอน้ำตาล ในงาน “CENTRAL 78TH ANNIVERSARY 2025” ภายใต้คอนเซปต์ “FALL IN LOVE WITH EVERY VISIT” เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่ามีคนส่งข่าวมาให้ดูเยอะมาก ทำเอาตื่นเต้นสุดๆ ว่าจะถูกเซอร์ไพรส์วันไหน
“คนส่งข่าวให้เยอะมาก นางก็บอกว่าเครียดที่สุดตั้งใจให้สัมภาษณ์มา แต่ได้โปรดบอกหน่อย กลัวมากเลย ตอนนี้พยายามแกล้งโง่อยู่ แต่มันตื่นเต้น ถามว่ามีเอ๊ะบ้างหรือยัง มันเอ๊ะ…แต่ไม่ใช่ แต่วันนี้เดี๋ยวไปงานวันเกิดแจ็คกี้ (ชาเคอลีน มึ้นช์) เนี่ย เราก็จะเอ๊ะอย่างนี้ตลอด มันเหนื่อย บอกได้ไหมวันไหน จะได้สวยวันเดียวไปเลย คือตอนแรกเขาบอกว่าจะบอกเพื่อน อันนี้เราแฮปปี้แล้ว เพราะเพื่อนเราไม่ปล่อยให้เราไม่สวยแน่ แต่พอเขาบอกว่าจะไม่บอกเพื่อนเรานี่แหละ เป็นประเด็น
แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะ ไม่มีใครกดดันเท่าแจ็คกี้อีกแล้ว เขาจะถามว่าทริปนี้ฉันต้องไปไหม กลัวไม่อยู่ในโมเมนต์ แล้วตอนที่สัมภาษณ์เสร็จ นางโทร.มากรี๊ดกับหนู ว่าจะแต่งงานแล้วก๊า ธีมอะไร สีอะไร จัดที่ไหน ยังไง เราก็แบบกี้ใจเย็น ผู้ชายยังไม่ขอเลย”
เชื่อจะรู้ถ้าโดนเซอร์ไพรส์ เพราะ “ไผ่” อาการออก
“หนูว่าหนูรู้ อาการก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นตอนสัมภาษณ์ค่ะ เพราะเราไม่ค่อยเห็นเขาโมเมนต์นี้ เขาจะเป็นฟีลแข็งๆ ผู้ชายๆ แต่วันนั้นขอบฟันแห้งแล้ว (หัวเราะ) น่ารัก ชอบจังเลยเวลาผู้ชายมีโมเมนต์นี้ คือตอนแรกเราไม่รู้ ตัวเขาก็ไม่คิดว่าจะสัมภาษณ์เรื่องนี้ เขาก็บอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่เกร็งที่สุดในชีวิต เพราะเขามีความรู้สึกว่ามันจะเซอร์ไพรส์ยังไงวะ (เขาบอกว่าห้ามแชร์ข่าวให้น้ำตาลดู?) โอ้โห จังหวัดแพร่แม่หนูแชร์ก่อนใครเลย แม่บอกว่าฉันไม่เห็นรู้เรื่อง พี่ไผ่ก็บอกว่าพี่ต้องขอแม่ก่อนไหม ยังไง”
ยอมรับตอนคุยเรื่องแต่งดีใจและฮ๊อบมาก เพราะรอมานานแล้ว
“ก็ต้องนิดหนึ่ง เราก็ฮ๊อบ (หัวเราะ) คือมันนานแล้วค่ะ 13 ปี ก็ยังไงก็ได้ เราก็แบบสักที (หัวเราะ) (เขาบอกว่าไม่เกิน 2 ปีนะ?) หนูต้องแต่งตัวรอ 2 ปีเลยเหรอ แต่ตอนนี้ธุรกิจเขาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว หลายๆ อย่างก็โอเค ก็เพิ่งมาคุยกันจริงจังช่วงต้นปีนี้ ว่าโอเคแล้ว มันก็ถึงเวลาแล้ว เขาคุยกับเราแบบเป็นทางการมาก”
พร้อมเซย์เยส ขอเล่นตัว 5 นาที
“ขอเล่นตัว 5 นาที ตอนนี้คาดเดาไม่ได้ เพราะเขาก็เป็นสายธรรมชาติด้วย แล้วเรามีทริปเยอะ จนไม่รู้ว่าใครสับขาหลอกใคร แต่ถ้าในน้ำไม่ได้ มันเหมยตู (แต่งรูป) ยาก (หัวเราะ) แต่ดอกไม้กำลังสวยเลย บรรยากาศก็ดี”
มั่นใจยังไงก็เป็นคนนี้ เพราะความเสมอต้นเสมอปลาย และเคารพกันและกัน
“เขาเสมอต้นเสมอปลาย เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น เรารู้สึกว่าคนๆ นี้แหละ บางคนบอกว่าจะเปลี่ยนไป ของเราก็ใช่ว่าจะไม่เปลี่ยนนะ แต่เป็นการค่อยๆ เปลี่ยนและปรับตัวไปด้วยกัน ที่เคยมีข่าวเราเคยเบรกกันไป ด้วยความที่เราอายุห่างกัน 9 ปี แต่พอถึงจุดๆ หนึ่ง เรารู้สึกว่าเพราะความเป็นผู้ใหญ่ของเขานี่แหละ ที่ทำให้เราเกรงใจเขา เคารพเขา แล้วเขาก็เคารพกับสิ่งที่เราเป็น อย่างวันนี้วันเกิดแจ็คกี้ เขาก็บอกว่าเต็มที่ได้เลย เราก็รู้สึกว่าดีจังเลย เพราะบางคนอาจจะแบบ พี่หยุดแล้วไม่เที่ยวแล้ว เธอก็ต้องหยุดด้วย แต่เขาไม่ใช่ อันไหนเป็นความสุขของเราไปเลย”
เรื่องแหวนยังไงก็ได้ ไม่กดดัน
“เราก็แล้วแต่เขา อยากจะดูว่ามันจะเป็นยังไง ไม่กดดัน ยังไงก็ได้ สุดท้ายมันก็อยู่ที่คนสองคนอยู่แล้ว”
หลังแต่งพร้อมมีลูก ตามความตั้งใจของ “ไผ่”
“ถ้าตามวัยก็ควรที่จะมี (หัวเราะ) เราก็โอเคค่ะ เพราะแต่งงานแล้วเราก็มองถึงอนาคตขั้นต่อไป คือตั้งแต่เราคุยกันมันก็จริงจัง ถ้ามีช็อตคุกเข่า คิดว่าเพื่อนน่าจะไปก่อน ยัยแจ็คคนแรก กลัวมันหุย (กรี๊ด : ภาษาเหนือ) อย่าไปหุยเน้ออายเขา สิ่งที่บอกเลยคืออย่าเอาที่ที่คนเยอะ กลัวเพื่อนเอิกเกริก แล้วเดี๋ยวมีแฮชแท็กด่าอีก”
ฝากถึงว่าที่เจ้าบ่าว จะเซอร์ไพรส์วันไหนบอกเพื่อนให้ช่วยได้ เพราะเพื่อนเป็นนักแสดง
“ก็กระซิบเพื่อนหนูนิดหนึ่ง เพื่อนเป็นนักแสดง ถ้ามันแสดงไม่ดี ผู้จัดอย่ารับมันไปแสดงนะคะ ถ้าหนูจับโป๊ะได้ (หัวเราะ) หนูเชื่อว่าแจ็คกี้เป็นนักแสดงที่ดี เพื่อนหนูทุกคนบอกได้หมด ทุกคนเป็นนักแสดงค่ะพี่ (หัวเราะ) หนูเชื่อว่าเขาช่วยพี่ได้แน่นอน เขาจะได้ช่วยชีวิตหนูด้วย (ยกมือไหว้)”