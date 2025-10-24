ธ.ก.ส. ดึง 6 หนุ่มสุดฮอต PROXIE เรียนรู้วิถีเกษตรยุคใหม่ ผ่านรายการ "Once Upon BAAC Time"

ธ.ก.ส. นำเทรนด์ ดันกระแสท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Agro Tourism บุกชุมชนเกษตร ไปกับ 6 หนุ่ม วง PROXIE นำโดย กร วรรณไพโรจน์ , โชกุน-ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ , กัน รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ , วิคเตอร์-วรเมธ กอนุประพันธ์ และ คิม-ปัณณธร จิรศาสตร์ ที่จะพาทุกคน 'เรียนรู้ สนุก ลงมือทำจริง' ในรายการใหม่ล่าสุด "Once Upon BAAC Time" รายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ สนับสนุนสินค้าเกษตรกร และการเข้าถึงเกษตรยุคใหม่ เพื่อตอกย้ำบทบาทและหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ผ่านการนำเสนอในรูปแบบวิดีโอ VLOG สไตล์เรียลลิตี้ทางช่องทาง YouTube ช่อง BAAC Thailand เจาะกลุ่มผู้ชมยุคใหม่เรียนรู้การลงพื้นที่จริง
โดย นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมลงพื้นที่ และถ่ายทำรายการ Once Upon BAAC Time กับ 6 หนุ่ม PROXIE กล่าวถึงกิจกรรมว่า “เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ ธ.ก.ส. ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของเกษตรไทยในมุมมองใหม่ เข้าถึงง่าย และสนุกสนาน ผมเองได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ วง PROXIE ทั้ง 6 คน บอกเลยว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยพลัง ความสนุก และความตั้งใจดี ๆ ที่น่าติดตามมากครับ”
เชิญมาร่วมสัมผัสเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ แบบเข้าถึงง่าย สนุก มีสไตล์ผ่านสายตาและมุมมองของวัยรุ่นยุคใหม่ เอ็นจอยไปกับกิจกรรม และการเวิร์กช็อปแบบท้องถิ่น สนุกๆทุกอีพี พร้อมแจกโมเมนต์ฟินๆ ฮาๆ ผ่านการแข่งขันของหนุ่มๆ PROXIE ที่ทุกคนไม่ควรพลาด! และรู้สึกเหมือนได้เที่ยวไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีไฮท์ไลท์การแจกของที่ระลึกสุดยูนีคจากกิจกรรมแจกผู้ชมทางบ้านร่วมลุ้นและติดตามแบบใกล้ชิดกันได้เลย ทั้ง 3 EP.
EP.1 ออกอากาศวันที่ 19 ตุลาคม 2568 พบกันที่ LEMON ME FARM จ.นครปฐม พาหนุ่มๆ PROXIE ไปเก็บเลมอน และแข่งกันทำเครื่องดื่มจากเลมอน กับของที่ระลึกที่ได้จากภารกิจ คือ “เลมอนแช่น้ำผึ้ง”
EP.2 ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2568 พบกันที่ AIR ORCHID FARM จ.นครปฐม พาหนุ่มๆ PROXIE ไปทำ WORKSHOP ดอกกล้วยไม้เคลือบเรซิ่น และแข่งกันจัดกระถางกล้วยไม้ กับของที่ระลึกที่ได้จากภารกิจ คือ สร้อยคอจากดอกกล้วยไม้ และกิ๊บติดผมจากดอกกล้วยไม้
EP.3 ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2568 พบกันที่ ไร่สุขพ่วง จ. ราชบุรี พาหนุ่มๆ PROXIE ไปเก็บไข่ และวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร เมนูไข่ลูกเขยจากซอสกระเจี๊ยบ กับของที่ระลึกที่ได้จากภารกิจ คือ ซอสกระเจี๊ยบกับซอสอ้อย
โดยรายการ "Once Upon BAAC Time" มีทั้งหมด 3 EP. ติดตามได้ทาง YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=OBViI6FXteY&list=PL7gIwMaiyiX7fsS4XaslxV8p11DR6nniu
