ไอคอนคราฟต์ ฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเชิดชูคุณค่างานหัตถศิลป์ไทย เชิญ 7 ศิลปินนักออกแบบแถวหน้า สร้างงานฝีมืออันงดงาม จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในงาน “The Unrivaled Thai Craft: ICONCRAFT 7th Anniversary”

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด เฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเปิดพื้นที่เชิดชูงานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่ จัดงาน “The Unrivaled Thai Craft: ICONCRAFT 7th Anniversary ที่สุดของหัตถศิลป์ไทย ฉลองครบรอบ 7 ปีไอคอนคราฟต์” เชื่อมความงดงามเหนือกาลเวลาเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัย ต่อยอดคุณค่างานฝีมือไทย ด้วยการผนึกพลังสร้างสรรค์ของไอคอนคราฟต์ และ 7 ศิลปินนักออกแบบไทยแถวหน้า ร่วมรังสรรค์ผลงานใหม่จากหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำเสนอความงดงามผสานความสร้างสรรค์จาก 7 Craft Heroes ให้ผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้ชื่นชม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม
ย้อนไปเมื่อ 7 ปีก่อน ในวันที่ไอคอนสยามเริ่มเปิดตัวในฐานะแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไอคอนคราฟต์ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดและความตั้งใจที่จะเชิดชูงานฝีมือไทยให้มีบทบาทในโลกสมัยใหม่อย่างยั่งยืน เป็นเวทีนำเสนองานศิลปหัตถกรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัย หรือ Innovative Craft เผยความงามของงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้ทั่วโลกได้เห็นคุณค่า และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจสืบสานมรดกของชาติ โดยมีส่วนในการส่งเสริมช่างฝีมือ Craft Heroes ไทยให้ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของ “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรม จากพระราชดำริอันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น แปลงศิลปะให้เป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านทั่วประเทศไทยมานานเกือบ 5 ทศวรรษ ผ่านโซน “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ” ในพื้นที่ไอคอนคราฟต์ บนชั้น 5 ไอคอนสยาม
ในโอกาสครบรอบ 7 ปีของการเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด ไอคอนคราฟต์ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการต่อยอดคุณค่างานฝีมือไทยให้คงอยู่และงอกงาม พร้อมสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในสังคม ผ่านโปรเจกต์ “The Unrivaled Thai Craft: ICONCRAFT 7th Anniversary ที่สุดของหัตถศิลป์ไทย ฉลองครบรอบ 7 ปีไอคอนคราฟต์” จับมือ 7 ศิลปินนักออกแบบไทยแถวหน้า ผู้เป็น Craft Heroes ในแขนงต่าง ๆ สร้างผลงานอันงดงามจากสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาเพิ่มความทันสมัย ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลป์ชิ้นใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้งานและความต้องการของผู้ชื่นชอบงานคราฟต์ในปัจจุบัน เพื่อฉายแสงให้คนไทยและทั่วโลกได้เห็นความงามและคุณค่าของงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาไทย
7 ศิลปิน Craft Heroes ผู้ร่วมโปรเจกต์ “The Unrivaled Thai Craft: ICONCRAFT 7th Anniversary ได้แก่ กรกต อารมณ์ดี นักออกแบบสร้างสรรค์ไทย ที่ได้รับรางวัล ASEAN Selections 2017 และรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2560 ผู้สร้างแบรนด์ “Korakot” สินค้าไลฟ์สไตล์ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ, ยุทธนา อโนทัยสินทวี ผู้ก่อตั้ง “The ReMaker” แบรนด์กระเป๋า Eco Craft จากเสื้อผ้าและเศษวัสดุ, ศุภชัย แกล้วทนงค์ นักออกแบบชาวนครศรีธรรมราช ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “TIMA” ที่เชื่อมโยงชุมชนผู้ผลิตงานฝีมือท้องถิ่น ตลาด และนักออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความเป็นสากลและร่วมสมัย, รัฐ เปลี่ยนสุข สถาปนิกและนักออกแบบแห่ง “Sumphat Gallery” ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างงานหัตถกรรมกับงานอุตสาหกรรม เจ้าของรางวัล Designer of the Year 2019 สาขา Product Design, อภิวัฒน์ ชิตะปัญญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “MASAYA” ที่ผสมผสานศิลปะเข้ากับงานดีไซน์ได้อย่างโดดเด่น จนคว้ารางวัล DEmark Award 2016 และ Good Design มาครอง, อมรเทพ คัชชานนท์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านการออกแบบของ “AmoArte” แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ลักชัวรีฝีมือคนไทย ที่ชื่อเสียงในด้านการใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เจ้าของรางวัล DEmark Award 2023 และ อภิรัฐ บุญเรื่องถาวร ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “LIZU” เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นอะลูมิเนียมจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งคว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้วมากมาย
โดยทั้ง 7 Craft Heroes ได้นำชิ้นงานเดิมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาทิ เสื่อ, งานหวาย, งานลิเภา, งานปักผ้าปัก, ผ้าชาวเขา, ทอกี่เอวเผ่ากะเหรี่ยง, เสื้อกะเหรี่ยง, เชือกลีซู, ผ้าลีซู มาออกแบบและรังสรรค์เป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ เช่น เฟอร์นิเจอร์, ของแต่งบ้าน, กระเป๋า ฯลฯ ที่ไม่เพียงสวยเก๋ทันสมัย ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน พร้อมจัดแสดงให้ผู้รักงานคราฟต์ไทยได้ชื่นชมและเลือกซื้อในงาน “The Unrivaled Thai Craft: ICONCRAFT 7th Anniversary ที่สุดของหัตถศิลป์ไทย ฉลองครบรอบ 7 ปีไอคอนคราฟต์”
มาร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 7 ปี แห่งการเปิดพื้นที่เชิดชูงานศิลปหัตถกรรมไทยของไอคอนคราฟต์ พร้อมเลือกชมและเลือกซื้อผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และ 7 ศิลปินนักออกแบบไทยแถวหน้า ได้ในงาน “The Unrivaled Thai Craft: ICONCRAFT 7th Anniversary ที่สุดของหัตถศิลป์ไทย ฉลองครบรอบ 7 ปีไอคอนคราฟต์” ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONCRAFT