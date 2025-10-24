สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมีและพันธมิตร จัดแคมเปญยิ่งใหญ่ 'PINK RIBBON' รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่3 พร้อมบริการตรวจคัดกรองฟรี!

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการดูแลห่วงใยสุขภาพของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้หญิงทุกช่วงวัย ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี หน่วยงานที่ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ, โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, ไอคอนสยาม และพันธมิตรร้านค้า จัดแคมเปญรณรงค์ประจำปี “PINK RIBBON” ตลอดเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการสร้างการรับรู้ภัยมะเร็งสากล เพื่อกระตุ้นการรับรู้และเตือนภัยจากโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้หญิงไทย โดยใช้ 'โบว์ริบบิ้นสีชมพู' สัญลักษณ์การรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมทั่วโลก เป็นพลังในการสื่อสาร
มร. อัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพของลูกค้าทุกท่าน โดยเฉพาะสุภาพสตรีซึ่งมีบทบาทสำคัญในทุกครอบครัว การจัดแคมเปญ PINK RIBBON ถือเป็นพันธกิจหลักที่เรามุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญที่ยืนเคียงข้างผู้หญิงทุกคน โดยได้เตรียมกิจกรรมที่หลากหลายไว้รองรับอย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการสร้างความตระหนักรู้และการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญนี้จะช่วยให้สตรีไทยได้เข้าถึงข้อมูลและการตรวจสุขภาพที่จำเป็น”
สำหรับกิจกรรมภายใต้แคมเปญ PINK RIBBON ในปี 2568 นี้ ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ พร้อมด้วยพันธมิตรและร้านค้า ได้เตรียมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้และส่งต่อความห่วงใยอย่างเต็มที่ อาทิ บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ฟรี! โดยมูลนิธิกาญจนบารมี นำรถให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่มาให้บริการแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 17:00 น. ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ ชั้น G ไอคอนสยาม (จำกัดวันละ 200 ท่าน/วัน) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับบริการได้ที่ บริเวณหน้าจุด Information ชั้น G ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ ตามวันและเวลาที่กำหนด นอกจากนี้เชิญตรวจมวลร่างกาย* ฟรี! จากโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เพียงแสดงใบเสร็จ 1,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 68 เวลา 12.00 – 18.00 น. บริเวณ ชั้น 1 ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ
พลาดไม่ได้กับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม 'PINK RIBBON FASHION SHOW' ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 16:00 – 17:00 น. ณ บริเวณชั้น 2 พบกับการรวมตัวของ 3 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากญี่ปุ่น ได้แก่ BALL & CHAIN, TRANOI และ DOUBLE STANDARD CLOTHING พร้อมดีไซเนอร์ที่บินตรงมาร่วมงาน และพบกับ น้ำหนึ่ง - มิลิญ วาทินธนะกิจ ศิลปินและนักแสดง ที่จะมาร่วมถ่ายทอดพลังแห่งแฟชั่นเพื่อส่งต่อพลังใจให้กับผู้หญิงทุกคน และในโอกาสนี้ทาง สยาม ทาคาชิมายะ และ BALL& CHAIN ได้ร่วมมือกันทำคอลเลกชั่นพิเศษ BALL & CHAIN PINK RIBBON EDITION มีจำหน่ายเฉพาะที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นเท่านั้น ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 50 ใบ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้มูลนิธิฯ สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เชิญชวนทุกท่านร่วม "ช็อปช่วยได้" สนับสนุนสินค้าการกุศลพิเศษ อาทิ ที่รัดผม “SILK BAND” ลายพิเศษจาก JIM THOMPSON (790 บาท) เข็มกลัดโบว์ชมพู “PINK RIBBON ROSE PIN” (99 บาท) และเข็มกลัดกุหลาบรักษ์โลก “ECO PINK ROSE PIN” (59 บาท) โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิฯ เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2569 ณ จุดแคชเชียร์ ชั้น G และชั้น M – 4 ที่ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม และเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้มูลนิธิกาญจนบารมี ได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณข้าง Information ชั้น G ตลอดระยะเวลาแคมเปญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook และ LINE SIAM Takashimaya