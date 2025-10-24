“กัน จอมพลัง” ยินดีควักเงินส่วนตัวคืนให้ “ณวัฒน์” 5 หมื่นหากไม่สบายใจ ณวัฒน์บุกห้องแถลง

ภายหลังข้อบังคับข้อที่ 39 ของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ที่ระบุชัดว่าหากล้มเลิกมูลนิธิ ทรัพย์สินทุกอย่างจะโอนเข้ามูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัย รวมทั้ง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ ที่ข้องใจประเด็นนี้ ลั่นถ้าบอกให้ชัดก่อนโอนเงิน 5 หมื่นเข้ามูลนิธิฯ ก็จะไม่โอนให้ เพราะตั้งใจโอนช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ให้ไปช่วยเหลือสังคม อีกทั้งถามว่าหากตนต้องการขอเงินบริจาคคืนได้หรือไม่
ด้าน กัน จอมพลัง ที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันนี้ (24 ต.ค.) ก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ลั่นถ้าหากณวัฒน์ไม่โอเค จะเอาเงินส่วนตัวจ่ายให้เอง ถือเป็นการรับผิดชอบ ตนไม่ได้เงินเยอะ ไมได้เงินจากมูลนิธิ แต่ถ้ามีความสบายใจแบบนั้นก็ยินดี
ต่อมา ณวัฒน์ ได้บึ่งมาที่ห้องแถลงข่าวด้วย ยืนยันไม่ต้องการเงินส่วนตัวของกัน เพราะโอนเข้ามูลนิธิ และได้ถามถึงประเด็น หากประชาชนอยากได้เงินคืนเพราะเข้าใจผิดโอนเงินช่วยกัน แต่ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมนัส และอยากได้เงินคืนจะทำอย่างไร พร้อมขอให้ “อีฟ” ประธานมูลนิธิชี้แจงแทนกัน เจ้าตัวเผยว่าไม่สามารถตัดสินใจเองได้ตามลำพัง ต้องปรึกษาผู้ร่วมลงนามที่เหลือด้วยหลักกฎหมาย ต้องดูก่อนว่าเงินบริจาคบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคไปแล้วหรือไม่ ส่วนจะจ่ายคืนได้หรือไม่ ต้องปรึกษาทนายความ ณวัฒน์ขอคำตอบชัดๆ ว่าจะได้คืนเมื่อไหร่ อีฟอึกอักๆ จนในที่สุด กันก็ตอบเองว่า ขอเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้ จะให้คำตอบ อีกทั้งวันนี้จะเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบความโปร่งใสมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ด้วยตัวเอง