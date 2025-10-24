“จิ๊ก-เนาวรัตน์” พร้อมเหล่าคนดัง “ฟอร์ด-ต้าร์-ต้นขิง-ไก่” อัปเดตเทรนด์สุขภาพเท้า TALON @เซ็นทรัลเวิลด์

“สุขภาพดี เริ่มต้นที่เท้า” ช่วงนี้เทรนด์การดูแลสุขภาพเท้า กำลังมาแรง เหล่าคนบันเทิงที่มีไลฟ์ไสตล์ไม่หยุดนิ่งต้องรีบหาตัวช่วยมาดูแลตัวเองกันอย่างด่วน ไม่เว้นแม้กระทั่งดารารุ่นใหญ่ อย่าง “จิ๊ก-เนาวรัตน์” ที่นอกจากจะดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองดีสุดๆ แล้ว ยังให้ความสำคัญกับคนรอบข้างตลอดเวลาด้วย
ล่าสุดมีอีเว้นท์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ “จิ๊ก-เนาวรัตน์” ตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่ไว้วางใจให้รองเท้าสุขภาพ Rebecca Lim's by TALON ดูแลสุขภาพเท้ามานานหลายปี ก็เลยไม่พลาดที่จะชวนน้องๆ ในวงการบันเทิงอย่าง ฟอร์ด-สบชัย ไกรยูรเสน, ต้าร์ มิสเตอร์ทีม (สุรชัย วงษ์บัวขาว), ไก่ -อัญชุลีอร หรือ "ไก่ เดอะวอยซ์" และ ต้นขิง-ฐิติกาญจน์ พันธ์สังข์ พร้อม นพ.เจษฎา อุดมมงคล แพทย์ทางด้านโรคระบบประสาทและบุคคลาการทางการแพทย์ที่สนิทและคุ้นเคย มาอัปเดตเทรนด์การดูแลสุขภาพเท้าพร้อมเยี่ยมชมร้านรองเท้าสุขภาพ Rebecca Lim's by Talonที่ แผนกรองเท้าสตรี ชั้น 2 Central World
โดยงานนี้มี คุณพรศักดิ์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ฟุต คลีนิค จำกัด ให้การต้อนรับ และ คุณปทุมรัตน์ เตชะสมบูรณากิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเท้า (Foot Specialist) มาสแกนเท้าด้วยเครื่อง 3 มิติ เพื่อวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาสุขภาพเท้าได้แม่นยำและตรงจุด พร้อมทั้งแนะนำรองเท้าที่เหมาะสมให้ ซึ่งหลังจากที่ได้ลองรองเท้าสุขภาพ Rebecca Lim's by TALON กันแล้ว ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ใช่แค่นุ่ม สวมสบาย แต่ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เท้า เช่น เท้าแบน รองช้ำ กระดูกโปน ปวดหลัง ได้จริง ที่ผ่านมาละเลยกับการดูแลสุขภาพเท้ามาตลอด ทั้งๆ ที่ใช้เท้ามากที่สุดในร่างกาย เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว “จิ๊ก-เนาวรัตน์” ฝากกระซิบถึงคนไทยทุกๆ คนว่า อยากให้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพเท้าของตัวเอง และคนที่รัก
สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเท้าไม่มาก แนะนำให้ใช้ Rebecca Lim’s by TALON ซึ่งเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพดีไซน์ทันสมัยจากเกาหลี ผลิตจากวัสดุ นาโน ไมโครไฟเบอร์ นุ่ม เบา ยืดหยุ่นตามรูปเท้า รองรับแรงกด ลดอาการเจ็บ เป็นรองเท้าสุขภาพที่หมอเท้าแนะนำ หากเป็นมากก็สามารถนัดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท้า Podiatrist ที่มีเพียง 3 ท่านในไทย สามารถสั่งตัดรองเท้า /แผ่นรองทางการแพทย์ TALON ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด มีการดูแลต่อเนื่องจนหายดี
เพราะสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่เท้า นึกถึงสุขภาพเท้า นึกถึง TALON มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรีได้ทั้ง 12 สาขา เช่น รพ กรุงเทพ รพ บำรุงราษฎร์ รพ จุฬา รพ พระรามเก้า และห้างชั้นนำใกล้บ้านคุณ สามารถนัดช่างไปสั่งตัดรองเท้า / แผ่นรองให้ที่บ้าน ด้วย AI Technology หรือตรวจผ่านมือถือ แต่ถ้าต้องการปรึกษาหมอเท้าโดยตรงมาที่ ศูนย์สุขภาพเท้าครบวงจร ที่ สำนักงานใหญ่ Foot Clinic by TALON พระราม2 สอบถามเพิ่มเติมโทร โทร 02-896-3800 LINE Official: @talon เว็บไซต์:www.talon.co.th