“Thai Face Top Model” ก้าวสู่รอบ The Final Stage 25 คนสุดท้าย พร้อมประกาศผู้ครองตำแหน่ง "Thai Face Top Model" คนแรกของประเทศไทย

เตรียมตัวร่วมเป็นสักขีพยานให้แก่ผู้ชนะ "Thai Face Top Model 2025" ที่คว้าตำแหน่งสุดยอดโมเดล “ไทยแท้ ตัวจริง หน้าจริง” โดยผู้ชนะเตรียมพร้อมบินไปรับตำแหน่งเป็น “โมเดล” อาชีพกับโมเดลลิ่งสเตทเอเจนซี่ นิวยอร์ก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลาร่วม 3 เดือน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยระดับประเทศ "Thai Face Top Model 2025" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุดยอดโมเดลไทยมาประดับวงการแฟชั่น..ปั้นสู่รันเวย์ระดับโลก โครงการเฟ้นหาผู้เข้าประกวดทั่วประเทศที่มีผู้สนใจเข้าประกวดสูงถึง 2,100 คน จนฝ่าฟันเข้าสู่รอบ 52 คน ผ่านการเรียนการสอน หลักสูตรเข้มข้นจากคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิจนถึงรอบ Final Stage 25 คน และพร้อมแล้วที่จะประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 3 คนสุดท้าย โดยผู้ชนะที่คว้าเงินรางวัลชนะเลิศสูงถึง 500,000 บาท พร้อมเซ็นต์สัญญาโมเดลลิ่งสเตทเอเจนซี่ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และครองตำแหน่ง "Thai Face Top Model 2025" คนแรกในประเทศไทย ได้แก่ TFM0785 โจช-พงศกร เกตุแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 TFM0637 มด-นันทิยา สุวรรณแสวง รับเงินรางวัล 300,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ที่มีด้วยกันถึง 2 ท่าน คือ TFM0307 โด้-อธิก โรจนเสถียร และ TFM0449 เมเนส พรพิพัฒน์ โนรา รับเงินรางวัล 200,000 บาท โดยมีการประกาศลำดับที่ 4 และ 5 สำรองไว้ด้วยได้แก่ TFM0577 เชเช่ ปัทมากรณ์ ศิลาเกษ และ TFM0777 เอมี่ สุพิชญนันทน์ จรรยาธนากรฑ์ ตามลำดับ
สำหรับ “Thai Face Top Model” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยระดับประเทศ ที่ต้องการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด้านแฟชั่นให้ก้าวไปสู่ระดับสากลในรอบ Final Stage ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 9 ท่าน ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเป็นผู้ตัดสินให้แก่ผู้ชนะทั้ง 3 อันดับ ได้แก่
คุณอินทิรา ทัพวงศ์ (ผู้อำนวยการโครงการ Thai Face Top Model 2025)
เมทินี กิ่งโพยม (ซูเปอร์โมเดลมืออาชีพแห่งวงการแฟชั่นไทย)
อมาตย์ นิมิตภาคย์ (ช่างภาพมือทอง ผู้ลั่นชัตเตอร์แห่งวงการแฟชั่นไทย)
อารยา อินทรา (สไตลิสต์ชื่อดังระดับประเทศ)
โรซี่ ชีรา ชูวิเชียร (นางแบบอินเตอร์ระดับประเทศ)
ศิริชัย ทหรานนท์ (แบรนด์ Theatre)
ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ (แบรนด์ Vinnpatararin)
ตือ สมบัษร ถิระสาโรช (แฟชั่นดีไซเนอร์/ออแกไนซ์ชื่อดังระดับประเทศ)
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม (นายแบบและนักแสดงชื่อดัง)
โดยตลอดทั้งโครงการมีคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ อินทิรา ทัพวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ Thai Face Top Model 2025, ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม, ใหญ่ อมาตย์ นิมิตภาคย์, อาร์ต อารยา อินทรา และ จิตตสิงห์ สมบุญ แฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับตำนาน ร่วมให้แบบทดสอบ ผลักดัน ปลุกปั้น ชี้ชะตาเส้นทางของผู้ชนะ ทั้ง 3 อันดับ พร้อมที่จะประดับวงการแฟชั่นไทยยกระดับ "โมเดลไทย" โบยบินสู่สายตาชาวโลก ประสบความสำเร็จ นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทย เพื่อเป็นการยืนยันการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากความฝันที่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดให้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ "โครงการ Thai Face Top Model 2025" เส้นทางที่เปิดประตูสู่ความสำเร็จในวงการแฟชั่น และผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน ให้ได้เฉิดฉาย ก้าวต่อไปบนเส้นทางความฝัน ที่ได้ทำสำเร็จแล้วอย่างที่ตั้งใจ
สามารถติดตามและให้กำลังใจพร้อมแสดงความยินดีกับ "The Winner" ในรอบ Final Stage และติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดของโครงการ Thai Face Top Model 2025 ได้ที่
