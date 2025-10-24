แอดไวซ์สร้างความแตกต่างในงาน Thailand Mobile Expo 2025 ยกระดับบริการ พร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม ครบทั้ง Apple และ Android

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์ในงาน Thailand Mobile Expo 2025 มหกรรมแสดงสินค้ามือถือที่ใหญ่ที่สุดของปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมนำเสนอแนวคิดการยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสมาร์ทโฟนให้ครบทุกมิติ ทั้งสินค้า บริการ และโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจท้าทาย
แอดไวซ์ยังคงเดินหน้าสร้างความแตกต่างในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง หลังโชว์ผลงานครึ่งปีแรกเติบโตแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple และ Smartphone ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด หนุนยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า:
“เราตั้งใจจะทำให้แอดไวซ์เป็น จุดหมายแรกของคนที่มองหาสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Apple หรือ Android เพราะเรามองว่าการขายมือถือไม่ใช่แค่เรื่องราคา แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ความสำเร็จของเรามาจากการมองเห็นโอกาสที่ชัดเจน โดยเฉพาะในตลาดพรีเมียม ซึ่งสะท้อนผ่านยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
“ปีนี้เราจัดเต็มในงาน Thailand Mobile Expo เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ และในเดือนหน้าเป็นต้นไป เราจะเดินหน้ารับลูกต่อด้วยอีเวนต์ Mobile Roadshow ที่หน้าร้านแอดไวซ์ในสาขาต่าง ๆ รวมไปถึงการผลักดันกลยุทธ์ขยายพื้นที่ขายสมาร์ทโฟนฝั่ง Android ในสาขาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน เราก็ยังคงขยาย Advice iStore อย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจ เพื่อผลักดันการเติบโตของสินค้ากลุ่ม Apple และทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการคุณภาพของเราได้ง่ายขึ้นในทุกพื้นที่”
ชนัญญา จัยสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า:
“ในงาน Thailand Mobile Expo ครั้งนี้ เราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่ต่างออกไปจริง ๆ เรามีโซน ‘Experience Hub’ ให้ลูกค้าทดลองเครื่องอย่างละเอียด พร้อมบริการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว และมุม Accessories ที่ช่วยเติมเต็มการใช้งานให้ครบทุกฟังก์ชัน
“นอกจากนี้ เรายังมีโปรโมชั่นที่ช่วยให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น ทั้งโปรแกรม Trade-in, การผ่อนชำระระยะยาว และของแถมสุดคุ้มอย่างฟิล์มหน้าจอ 3 ชิ้น เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า ตอบโจทย์ลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในขณะนี้ รวมถึงการต่อยอดประสบการณ์หลังการขายให้ลูกค้าผ่านระบบ Advice Plus+ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม CRM Loyalty ใหม่ของเรา ที่เปิดตัวไปเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเราในทุก ๆ การซื้อ
“ขณะเดียวกัน แอดไวซ์ยังได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำด้านความบันเทิงและไลฟ์สไตล์อย่าง Viu และ Netmarble (เกม Seven Knights Re:BIRTH) เพื่อสร้างโปรโมชั่นและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าคนรุ่นใหม่ ทำให้การซื้อสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่การเลือกอุปกรณ์ แต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกของความสนุก ความบันเทิง และการใช้ชีวิตในแบบที่ลูกค้าชอบได้อย่างเต็มที่
“เราเชื่อว่าการมีทั้งโปรโมชันที่ดี บริการที่ดี ระบบดูแลลูกค้าที่เข้าใจพฤติกรรมการช้อปปิ้งและการใช้ชีวิตของลูกค้า จะทำให้แอดไวซ์กลายเป็นจุดหมายแรกที่ลูกค้านึกถึงเสมอ เมื่อพูดถึงการซื้อสมาร์ทโฟนในประเทศไทย”
แอดไวซ์จัดเต็มโปรโมชั่น ‘Big Bang’ ส่งท้ายปี ณ Thailand Mobile Expo 2025
แอดไวซ์ได้เตรียมโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษมากมายในงาน Thailand Mobile Expo 2025 ครั้งนี้ อาทิ:
● สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ลดสูงสุด 8,000 บาท พร้อมของแถมจัดเต็ม
● ผ่อนบัตรเครดิต 0% นานสูงสุด 48 เดือน
● บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ นานสูงสุด 48 เดือน
● คุ้ม x3 ช้อปมือถือในงาน แถมฟรี ฟิล์มกันรอย 3 ชิ้น มูลค่า 870 บาท
● ช้อปมือถือ/แท็บเล็ตในงาน รับสิทธิ์ชม VIU Premium สูงสุด 1 ปี
● Trade-in นำมือถือเครื่องเก่ามาแลกเป็นส่วนลดเครื่องใหม่
● สมาร์ทโฟน Android Clearance Sale ของใหม่ ไม่แกะกล่อง ลดจัดเต็มเฉพาะในงาน
● สินค้า Apple Clearance Sale ลดสูงสุด 80% เริ่มต้นแค่ 399 บาท
● สมาชิก Advice Plus+ รับส่วนลดสินค้า Apple เพิ่มสูงสุด 1,700 บาท
● เปิดเบอร์กับ True 5G รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท
● สมัครสมาชิกใหม่ Advice Plus+ รับฟรี 500 คะแนน พร้อมสิทธิ์แลกส่วนลดสมาร์ทโฟนสูงสุด 4,000 บาท และลุ้นรับรางวัลรวม 1,000,000 คะแนน
● ทุกยอดการช้อป 5,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Smart TV 50” มูลค่า 12,999 บาท
● ช้อปสมาร์ทโฟนราคา 7,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! ไอเทมโค้ด Seven Knights Re:BIRTH
● ช้อปสมาร์ทโฟนในงาน ฟรี! ประกันจอแตก 1 ปี เคลมไม่มีค่าใช้จ่าย