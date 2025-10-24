คนดูเกือบเป็นลม “โดม ปกรณ์ ลัม” อวดห่อหมก กางเกงสีขาวในตำนาน พร้อมเปิดให้ประมูล ไม่ซักด้วย!

ฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “โดม ปกรณ์ ลัม” ลงทุนนุ่งกางเกงสีขาวในตำนาน รัดเป้า มาร่วมไลฟ์กับเทศกาลเจนนี่ ของ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” เพื่อเปิดตัวสินค้าอาหารเสริม D9 Domenine พร้อมกับอนุญาตให้นำกางเกงที่ใส่ไปประมูล นำเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงิน โดยบอกจะไม่ซักด้วย โดยระหว่างไลฟ์ ชาวเน็ตเห็นแล้วแทบเป็นลม เข้าไปเมนต์กันสะเทือน แซวว่าขอใช้โครงการคนละครึ่งได้ไหม ซึ่งโดนแซวมากๆ ก็ทำเอาโดมแอบเขินไปเหมือนกัน บอกขอหันหลังไลฟ์ได้ไหม และในเวลาต่อมาก็ถอดให้เจนนี่เก็บเอาไว้
โดยเจนนี่โพสต์ภาพและแคปชั่นในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เปิดประมูลกางเกงพี่โดมนะคะ ปิดพรุ่งนี้ เที่ยงตรง นำไปช่วยเหลือสังคมกันค่ะ เริ่มม ไม่ได้ซักนะคะ คอนเฟิร์ม!!” ทำแฟนๆ เข้ามาเมนต์กันคึกคักเลยทีเดียว