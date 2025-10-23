xs
xsm
sm
md
lg

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เปิดประสบการณ์ “ฐานการเรียนรู้ทางการแพทย์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ​ CRA Open House ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดบ้านแนะแนวศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อสายแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ฝึกทักษะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้หลากหลายสาขาทางการแพทย์ และได้เยี่ยมชมศูนย์การรักษาที่มีความเป็นเลิศ สร้างความมั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสเทคโนโลยีเครื่องมือนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในด้านการผลิตบัณฑิตแพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพที่เป็นเลิศ อีกทั้งเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เผยว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเป็นสถานพยาบาลในกำกับของรัฐ ซึ่งในปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลในการฝึกปฏิบัติทักษะทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพทางการแพทย์ มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง ให้บริการทางการแพทย์ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง ให้การสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนไทย สืบสานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา "เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต"

สำหรับ โครงการ CRA Open House ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านแนะแนวศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันนี้ มีนักเรียนระดับมัธยมปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 292 คน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้จัดเตรียม “ฐานการเรียนรู้ทางการแพทย์” เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ทางการแพทย์ จำนวน 8 ฐาน ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 Heart Hero – หัวใจและหลอดเลือด, ฐานที่ 2 X-ray – รังสีวินิจฉัยและร่วมรักษา, ฐานที่ 3 Mission: recovery – เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ฐานที่ 4 Inside the OR – ห้องผ่าตัด, ฐานที่ 5 ENT & Sleep Guard – หูคอจมูกและดมยา, ฐานที่ 6 Life Saver – การแพทย์ฉุกเฉิน, ฐานที่ 7 Scan Hunter – ไซโคลตรอนและเพทสแกน, ฐานที่ 8 Kid Doc & Smart Nutrition – หมอเด็กโภชนาการ ซึ่งนักเรียนที่มาร่วมในแต่ละฐานจะได้รับความรู้จากบุคลาการทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ได้สัมผัสกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยจริง ณ อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมของการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างแท้จริง แต่ยังมีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการศึกษาต่อที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีความพร้อมทางวิทยาการและบุคลากรด้านการแพทย์เทียบเท่าระดับสากล














ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เปิดประสบการณ์ “ฐานการเรียนรู้ทางการแพทย์”
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เปิดประสบการณ์ “ฐานการเรียนรู้ทางการแพทย์”
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เปิดประสบการณ์ “ฐานการเรียนรู้ทางการแพทย์”
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เปิดประสบการณ์ “ฐานการเรียนรู้ทางการแพทย์”
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เปิดประสบการณ์ “ฐานการเรียนรู้ทางการแพทย์”
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น