“เมจิ คัคกิ่งรักส์” ขำ จากเล่นเป็นลูก “ฮันนี่” เดี๋ยวนี้เป็นแม่ “อินดี้” ปรับตัววงการซบเซา โดดเล่นละครแนวตั้ง

“เมจิ คัคกิ่งรักส์” ปรับตัววงการซบเซา โดดเล่นละครแนวตั้ง ไม่หวั่นรับบทแม่ แอบขำตัวเองเมื่อก่อนได้บทเป็นลูก “ฮันนี่ ภัสสร” แต่ตอนนี้ได้มาเล่นเป็นแม่ของ “อินดี้” เผยนอกจากรับงานแสดง ยังเป็นดีเจ และเป็นหมอดูไพ่ยิปซีด้วย
เป็นนางร้ายที่แฟนๆ ชื่นชอบอีกคนหนึ่ง สำหรับสาว “เมจิ คัคกิ่งรักส์ คิคคิคสะระณัง” ที่ตอนนี้อาจจะเห็นผลงานกันไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อน เพราะเจ้าตัวบอกว่าวงการละครค่อนข้างเงียบ ตนต้องปรับตัวในการมารับละครแนวตั้ง เป็นงานที่ไม่ง่ายเลย เผยการรับบทแม่ไม่ใช่ปัญหา แต่ที่ขำคือเมื่อก่อนเคยรับบทเป็นลูกของนักแสดงรุ่นใหญ่ “ฮันนี่ ภัสสร เหลียวรักวงศ์” แต่ตอนนี้ได้บทเป็นแม่ของนักแสดงหนุ่ม “อินดี้ อินทัช เหลียวรักวงศ์” ลูกชายของฮันนี่ไปแล้ว
“ตอนนี้วงการละครมันก็เงียบๆ เนอะ แต่ก็จะมีไปเล่นละครแนวตั้งให้กับทางกันตนาบ้าง คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะงง แต่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะเข้าใจได้ และตอนนี้ก็ผันตัวไปเป็นดีเจเข้าปีที่ 2 แล้วค่ะ ที่คลื่น 98.5FM ก็จะเจอเสียงเมจิตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นค่ะ แต่พอกลับมาเล่นละครแนวตั้งแฟนๆ ละครเราก็คิดถึง เวลาเมจิไลฟ์สดทางติ๊กต๊อกเขาก็จะเข้ามาถาม มาพูดถึงละครเก่าๆ ว่าเมื่อไหร่จะมีละครใหม่ๆ แต่ปัญหาละครใหม่ๆ คือเขาต้องไปหาสปอนเซอร์ให้เสร็จก่อน ถ้าสปอนเซอร์ลงเรียบร้อยเขาถึงจะติดต่อเมจิมาอีกทีนึง ก็อวยพรขอให้ได้สปอนเซอร์ก็แล้วกัน
ก็หายไปนานเหมือนกันค่ะ หลังๆ ถ้าจะมีไปเล่นก็เหมือนรับเชิญนิดเดียว ไปเล่นเป็นคุณแม่พระเอกนางเอกแล้วค่ะ ล่าสุดเป็นแม่ของอินทัช (อินทัช เหลียวรักวงศ์) ค่ะ (หัวเราะ) เมื่อก่อนถ้ามีละครติดต่อมาจะถามว่าเล่นเป็นอะไรใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้จะถามว่าลูกดิฉันหล่อไหมคะ พอบอกอินทัชก็รับเลยค่ะ (หัวเราะ) ก็จะขำอยู่อย่างนึงคือเมื่อก่อนเราเคยเล่นเป็นลูกพี่ฮันนี่ (ภัสสร บุณยเกียรติ) พอรอบนี้มาเล่นเป็นแม่ของน้องอินทัชค่ะ (หัวเราะ) คือเวลามันก็เร็วไปนะ แต่ในเรื่องของบทบาทเมจิว่ามันโอเค เพราะอย่างน้อยมันก็ 20 ปีแล้ว อายุจริงเราก็ห่างกัน 15-20 ปีอยู่แล้วค่ะ แต่พอมาเล่นแนวตั้งเราก็ต้องปรับตัวมากๆ เลย ถอยไปนิดนึงฉันก็ออกจอแล้ว ทีมงานก็ต้องปรับตัว เรียกว่าเรียนรู้ไปด้วยกัน มันถ่ายยากเหมือนกันนะคะ”
เผยตอนนี้เป็นทั้งแม่ค้าและหมอดูด้วย
“ถามว่ารับมือยังไงกับเทรนด์ออนไลน์ตอนนี้ ก็คือมีหนึ่งช่องทางที่เป็นช่องออนไลน์ของเรา เอาไว้บอกข่าวสารเอาไว้ให้เจอหน้ากันในช่องติ๊กต๊อก เมจิก็จะคอยอัปเดตว่าจะมีงานโน้นงานนี้ ที่มาเล่นโซเชียลเพราะต้องการพีอาร์ประชาสัมพันธ์มากกว่าว่าทำอะไรอยู่ แต่อีกพาร์ตนึงก็จะเป็นแม่ค้ากัน (หัวเราะ) มีปักตะกร้า ก็ไหลตามน้ำเขาไป แต่ไม่ได้ทำแบรนด์เองค่ะ เพราะมันต้องมีเรื่องที่ต้องคุมเยอะ ต้นทุน การแพ็กของ มันเครียด ปวดหัว ก็เลือกเอาตะกร้ามาปักง่ายกว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกิน ของใช้ แต่ที่ขายดีคือไพ่ยิปซีค่ะ ดิฉันงงมาก ในช่องติ๊กต๊อกดิฉันเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะจริงๆ
แต่เราก็จะมีไลฟ์ดูดวงด้วย แต่ตะกร้าออกทุกวัน ยิปซีทองคำกับยิปซีกล่องดำ มันก็มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะ (หัวเราะ) คือเราดูดวงอยู่แล้ว และหลายๆ ท่านก็อยากให้เปิดสอนด้วย ก็ยังไม่ได้อยากเปิด เอาเป็นว่าดูเป็นไกด์ไลน์ชีวิตให้ดีกว่า เพราะมันยังมีอีกหลายพาร์ตที่เราต้องทำ แต่เมจิไม่ได้เป็นแนวผู้วิเศษนะคะ จะดูเป็นไพ่ยิปซีและไพ่แสนสุขค่ะ จริงๆ เราก็ดูมานานแล้ว ดูเป็นจิตสัมผัส แต่หลังๆ เราก็ไม่อยากดูเป็นจิตสัมผัสแล้ว ก็ใช้ไพ่ยิปซีกับไพ่ทาโร่เป็นหลักฐานว่าคุณเปิดไพ่อะไรไปก็จะเป็นของคุณเอง ถามว่าเป็นแม่หมอไหม ก็ดูได้ สนุกๆ กัน”