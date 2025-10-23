“หนุ่ม กรรชัย” จี้ “กัน จอมพลัง” ชี้แจงปมเงินบริจาค-มูลนิธิ แต่ไม่ให้เคลียร์ในโหนกระแส กลัวครหาเอามาฟอกตัว

ถูกสังคมตั้งคำถามหนัก จนกลายเป็นดรามาอยู่ไม่น้อย สำหรับ “กัน จอมพลัง” กรณีที่ออกมาเผยว่าให้ยืมชื่อตั้งมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ รับหน้าที่เป็นแค่ที่ปรึกษา ส่วนประธานคือรุ่นน้องคนหนึ่ง ที่มีความสามารถ พร้อมๆ กับโดนแหกว่า ข้อบังคับมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ระบุชัดในข้อที่ 39 “ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” ซึ่งประเด็นดังกล่าว ทำให้คนโอนเงินบริจาคต่างพาไม่พอใจเป็นอย่างมาก มองว่าที่ผ่านมา กัน จอมพลัง ไม่เคยแจ้งเรื่องนี้ให้สังคมรับทราบมาก่อน
ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เผยถึงเรื่องนี้ พร้อมพูดในฐานะที่เป็นคนบริจาคเงินช่วยเหลือกัน และมูลนิธิมาก่อน บอกอย่าโกรธตนนะ แต่อยากให้กันออกมาชี้แจงเพื่อความสง่างาม และความโปร่งใส พร้อมเผยว่าไม่ต้องมารายการโหนกระแส แต่ให้กันไปชี้แจงเวทีกลางอย่างรายการ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” หรือจะตั้งโต๊ะแถลงก็ได้
“ตัวผมเองก็ถือว่าเป็นคนไทยประชาชนโดยทั่วไป แล้วอยากช่วยเหลือโอนเงินบริจาคให้ทางคุณกันเหมือนกัน ตัวผมเองโอนไปให้คุณกัน จอมพลัง 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกผมโอนไป 1 ล้านบาท ไม่ได้เข้ามูลนิธินะครับ แต่ในวันที่โอน ผมโอนพร้อมกับโอนให้คุณบุ๋ม ปนัดดา ด้วย 1 ล้านบาท ซึ่งมีมูลนิธิคุณบุ๋มด้วย ผมโอน 2 ล้านบาทในวันเดียวกัน โอนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังลำบากทางภาคเหนือ เพราะตอนนั้นน้ำท่วมหนัก เขาต้องการฟื้นฟู ผมเลยโอนเงินไป 2 ล้าน แบ่ง 2 คนให้ไปช่วย
หลังจากนั้นคุณกันเปิดมูลนิธิ ผมเองเห็นว่าคุณกันเปิดมาได้เดือนสองเดือนแล้ว ก็อยากช่วยอีก ก็โอนเข้าบัญชีมูลนิธิกัน จอมพลัง โอนให้อีก 500,000 บาท ล่าสุดก็โอนให้กับมูลนิธิอีจันอีก 5 แสนเพื่อสร้างโรงเรียนให้เด็กพิเศษ
ที่ผ่านมาผมไม่เคยทวงถามว่าเงินที่ผมโอนหรือบริจาคให้ไป เอาไปใช้อะไร ทำอะไรกันบ้าง แต่วันนี้ ผมขออนุญาตพูดถึงคุณกัน จอมพลัง ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์แล้วกัน ผมอยากให้คุณกันออกมาชี้แจงเถอะครับ ว่าปัจจุบันนี้เงินในมูลนิธิมีอยู่เท่าไหร่ เงินเอาไปใช้อะไรบ้าง เบิกจ่ายอะไรบ้าง ผมไม่เคยถามเลย เพราะผมถือว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ผมบริจาคไป แต่ครั้งนี้ผมว่าถึงเวลาที่คุณกันจำเป็นต้องชี้แจง
อย่ามาชี้แจงในรายการโหนกระแสนะครับ เพราะผมไม่อยากเปิดพื้นที่ในรายการโหนกระแสให้กับคุณกันมาชี้แจงในเรื่องนี้ ถามว่าเพราะอะไร ผมบอกได้เลยว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลาง และไม่เป็นธรรมกับสังคม ผมอยากให้คุณกันไปชี้แจงทางเวทีกลางเลยครับ อย่างรายการคุณสรยุทธ หรือเปิดโต๊ะแถลงเลยครับ ให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาตั้งคำถามคุณกัน เอามาเลยใครเป็นกรรมการ ใครทำบัญชี คุณเปิดบัญชีเลย จ่ายอะไรไปบ้าง เงินเข้าเงินออกอย่างนี้ คุณมีมาตรการยังไง ตอบข้อซักถามของสังคมให้ได้เคลียร์มากที่สุด หรือตอบข้อซักถามสังคมที่เขาติดข้องหมองใจ หรือตอบข้อ 39 ให้สังคมได้รับรู้ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่บริจาคไปและอยากนั่ง อยากนั่งรับรู้ อยากเห็นเหมือนกันว่ามันคืออะไร และมันยังไงกันแน่
อย่าโกรธกันนะคุณกัน ผมว่าอันนี้เป็นความโปร่งใสของคุณเอง ที่สำคัญกว่านั้น ที่คุณกันบอกว่าทำไมกัน จอมพลังโดนแบบนี้ แล้วต่อไปใครจะออกมาช่วยสังคม คุณกันต้องใจเย็นๆ ผมไม่อยากโทร.ไป ผมอยากพูดตรงนี้ อยากให้ประชาชนได้รับรู้ได้รับฟังคำพูดของผมด้วย การเป็นคนดี เป็นเรื่องที่ดี การช่วยเหลือสังคม เป็นเรื่องที่ดี แต่คุณต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เท่านั้นเองครับ นี่คือความสง่างามของตัวคุณ ถ้าคุณทำได้ ผมฝากไว้แค่นี้
ยังไงก็ออกมาชี้แจง ขอให้เป็นเวทีกลางก็แล้วกัน ทุกคนจะได้รับรู้ ผมก็จะได้รับรู้ด้วย ผมไม่อยากมานั่งแล้วถูกครหาว่าเอามาฟอกหรือเปล่า เอามาตั้งคำถามช่วยกันหรือเปล่า ผมไม่อยากโดนแบบนั้นอีกแล้ว ผมโดนแบบนี้บ่อย ไม่อยากโดนอีกแล้ว ผมอยากให้คุณกันไปชี้แจงเวทีกลางที่เขาสามารถให้ประชาชนตัดสินได้มากกว่ามานั่งที่โหนกระแส”