”ไฮโซน้ำหวาน“ เจอถล่มหน้าไลฟ์ หลังมีข่าวลือจะฟ้อง "เจนนี่”

งานเข้าไม่พักจริง ๆ สำหรับ “ไฮโซน้ำหวาน” ที่ล่าสุดโดนชาวเน็ตบุกคอมเมนต์หน้าไลฟ์จนแทบตั้งตัวไม่ทันหลังมีข่าวลือสะพัดว่าเธอเตรียม ฟ้อง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เพราะไม่ได้คิวขึ้นไลฟ์ขายของร่วมกันทั้งที่จ่ายเงินไปแล้ว
แต่เรื่องดันพลิก เพราะไฮโซน้ำหวานออกมาชี้แจงเองแบบชัด ๆ ว่า
“ไม่ได้จะฟ้องใครทั้งนั้น!” เอาจริงๆจะไปฟ้องได้ยังไง เพราะในขณะที่ข่าวลงกันโครมครามเธอยังไปเที่ยวอยู่กับลูกและสามีดร. นาวิน ต้าร์ ที่ญี่ปุ่นอยู่เลย
แถมตอนนี้ได้คิวไลฟ์กับน้องเจนนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วบินกลับจากญี่ปุ่นปุ๊บ ขึ้นไลฟ์ปั๊บ วันที่ 23 ตุลาคมนี้ เวลา 22.00 น.
หลังดราม่าปะทุ น้ำหวานเผยว่ามีคอมเม้นด่าทะลักเข้ามาเป็นเกือบพันข้อความ
แต่เจ้าตัวไม่รอช้า ออกมาคลิปเคลียร์ทันที บอกทุกอย่างคือความเข้าใจผิด เพราะคนทึ่ประกาศฟ้องไม่ใช่เธอเป็นอีกคนและคนล่ะชื่อกัน ส่วนตัวเธอนั้น “น้องยิว” สามีของเจนนี่ ได้โทรมาเคลียร์เองด้วยความน่ารัก คุยกันจบด้วยดี ไม่มีเกาเหลา มีแต่ความเข้าใจ
น้ำหวานยังฝากถึงสายเม้นต์ทั้งหลายว่า
“ใจเย็น ไม่มีใครฟ้องใครทั้งนั้น อย่าปั่นให้เรื่องใหญ่เลย แม่จะขายของ
เรียกได้ว่าจากข่าวลือแรง ๆ กลายเป็นมิตรภาพกลางไลฟ์แทนคืนนี้รู้เรื่องแน่เพราะน้ำหวานกับเจนนี่จะไลฟ์ด้วยกันแบบจุก ๆใครอยากรู้ว่า “เคมีแม่ค้ากับแม่ค้าจะเดือดหรือจะหวานต้องรอดูคืนนี้