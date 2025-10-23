xs
กองเชียร์ฟิน! “กัน นภัทร” เขินหนัก “ฐิสา” ถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอากองเชียร์ฟินไม่ไหว หลังได้เห็นโมเมนต์ที่สาว “ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร” ไปถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดครบ 35 ปี ล่วงหน้าให้หนุ่ม “กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ” ร่วมกับแก๊งเพื่อน

โดยคลิปจากไอจี nadda_puay ได้ถ่ายให้เห็นโมเมนต์ตอนที่ฐิสากับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เดินถือเค้กเข้ามาคนละก้อน แต่สุดท้ายหนุ่มกันกลับเลือกรับเค้กที่สาวฐิสาเป็นคนถือมาให้ เลยถูกเพื่อนแซวทันที ว่าทำไมถึงถือแต่อันนี้ล่ะ? ซึ่งก็ทำเอาเจ้าตัวเขินหนักจนเสียอาการ

งานนี้ก็ไม่รู้ว่าโอกาสรีเทิร์นจะมีจริงไหม แต่กองเชียร์ “กัน-ฐิสา” ก็ฟินกันไปไกลแล้ว










