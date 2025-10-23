ฉลองครบรอบ 1 ปี KUMOLAB ชวนทุกคนมาสัมผัสความอร่อยในแบบ “CHEESS TOGETHER”

KUMOLAB (คุโมะแล็บ) ร้านชีสเค้กถุงสีส้มเจ้าดังที่ทุกคนต้องรู้จัก จากการอบชีสเค้กสไตล์ซูเฟล่ (Souffle Cheesecake) ที่อบสดใหม่ทุกวัน ประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีของการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “ชีสเค้กถุงส้ม” ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมกับการยกระดับภาพลักษณ์ครั้งสำคัญ โดยเปลี่ยนสู่ชื่อ KUMOLAB อย่างเป็นทางการเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบความสุขและความอร่อยที่มาจากชีสเค้กที่หลากหลาย โดยยังยึดมั่นที่จะคงความเป็นมาตรฐานและคุณภาพที่ไม่เคยลดลง ภายในงานได้รับเกียรติจากนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่าง นิว - ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ และมาสคอตสุดน่ารักที่ไวรัลไปทั่วประเทศ ที่จะมาขโมยหัวใจเหล่า ‘อุนยาย’ อย่าง ‘POLCASAN (โพก้าซัง)’ มาร่วมสร้างความอร่อยสุดประทับใจในครั้งนี้ ณ KUMOLAB Flagship Store ชั้น 7 โซน Atrium ศูนย์การค้า CentralwOrld
ในโอกาสครบรอบ 1 ปีนี้ KUMOLAB ได้ประกาศการรีแบรนด์อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดตัวสโลแกนใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “CHEESS TOGETHER” (ชีสสส์ Together) ที่เชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัสชีสเค้กในทุกมิติ การรีแบรนด์ครั้งนี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์และแนวคิดใหม่ที่จะทำให้ KUMOLAB แตกต่างและเป็นที่จดจำในตลาดชีสเค้ก โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ความหลากหลายของชีสเค้ก นอกจากนี้ KUMOLAB ขอมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าด้วยการเปิดตัว Dubai Pistachio Cheesecake ชีสเค้กเนื้อนุ่มฟูละลายในปาก ผสานไวท์ช็อกโกแลตหอมละมุนและซอสพิสตาชิโอเข้มข้นสร้างรสชาติความอร่อย ที่ทุกคำเต็มไปด้วยความหรูหราและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ได้อย่างลงตัว ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดตัวเมนูใหม่ แต่ Original Classic Cheesecake ก็ยังคงเป็นเมนูหลักที่ลูกค้าชื่นชอบที่สุด ด้วยการใช้ครีมชีสนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย และวัตถุดิบพรีเมียมคุณภาพสูง แม้จะใช้วัตถุดิบระดับพรีเมียม แต่เราก็สามารถทำให้ราคาเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ในราคาพิเศษเพียง 219 บาท เท่านั้น! เพราะ KUMOLAB มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสความอร่อยจากชีสเค้กคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า
KUMOLAB ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ “CHEESS TOGETHER” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ชีสเค้กในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสนุกสนานไปกับการทานชีสเค้กในหลากหลายมิติ โดยร้าน KUMOLAB Flagship Store เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บนชั้น 7 โซน Atrium / เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น G / เซ็นทรัลเวสต์เกต ชั้น 1 / เดอะมอลงามวงศ์วาน ชั้น G และสามารถติดตามข่าวสารของ KUMOLAB Cheese ได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดีย Instagram: @kumolabcheese / Facebook: KUMOLAB Cheese / Tiktok: KUMOLAB Cheese และ Line OA: @kumolabcheese