เปิดตัวต่ำกว่าล้าน! หนังใหม่ "ซูฉี" ถูกถอดโรงฉายภายใน 3 ชม. – ดราม่ากลางไร่อ้อยไม่ช่วยอะไร

ซูฉี ช็อก! รายได้หนังใหม่เปิดตัวไม่ถึงล้าน Good Autumn, Mommy หลุดโรงใน 3 ชั่วโมง – กับเรื่องราวสุดเศร้ากลางไร่อ้อย ที่ดูจะไม่ดึงดูดพอสำหรับคอหนังชาวจีน
กลายเป็นข่าวสะเทือนวงการภาพยนตร์จีน เมื่อ Good Autumn, Mommy ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของนักแสดงระดับตำนาน “ซูฉี” ต้องถูก ถอดออกจากโรงฉายภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า ตัวเลขจองตั๋วล่วงหน้าอยู่ที่เพียง 22,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 830,000 บาท และได้รอบฉายในโรงภาพยนตร์เพียง 1.2% ของรอบทั้งหมดในวันเปิดตัว ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมแม้แต่ต้นทุนค่าช่องโรงได้ ส่งผลให้ทีมจัดจำหน่ายตัดสินใจ “ระงับการฉายทั้งหมดแบบไม่มีกำหนด”
แม้จะล้มเหลวในเชิงพาณิชย์ แต่ Good Autumn, Mommy มีเนื้อหาที่ละเมียดละไมและตั้งใจถ่ายทอดอารมณ์อย่างจริงจัง หนังเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านไร่อ้อยอันเงียบสงบทางตอนใต้ของจีน ที่ครอบครัว “เฉิน เฟิงตี้” กำลังเฝ้ารอสมาชิกใหม่ของบ้านอย่างมีความหวัง
แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างกลับพังทลายความสงบงามและอบอุ่นนั้นลงอย่างไม่มีวันเหมือนเดิม เรื่องราวของความรัก ความสูญเสีย และการเผชิญหน้ากับความจริงจึงเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางกลิ่นอ้อยและสายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วง
ความล้มเหลวของ Good Autumn, Mommy ส่งผลให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามถึงความพร้อมของ Girl ผลงาน “กำกับ” เรื่องแรกของซูฉี ที่มีกำหนดฉายในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ แม้ตัวหนังจะเพิ่งคว้ารางวัล ผู้กำกับยอดเยี่ยม จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่ 30 แต่กระแสสังคมและบรรยากาศในวงการอาจทำให้ผลงานนี้ต้องฝ่าฟันกระแสต้านที่ถาโถม
อย่างไรก็ดี ซูฉียังมีผลงานที่โดดเด่นในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง กับซีรีส์ The Resurrected ทาง Netflix ซึ่งเธอแสดงนำร่วมกับ “หลี่ซินเจี๋ย” บอกเล่าเรื่องราวของแม่สองคนที่สูญเสียลูกสาวจากเหตุการณ์ลักพาตัว และหันไปพึ่งศาสตร์มืดเพื่อ “ชุบชีวิตคนร้าย” มาล้างแค้น เสน่ห์ของเรื่องราวเหนือจริงและการแสดงชั้นครูของซูฉีทำให้ซีรีส์ได้รับคำชมล้นหลาม