การเสียชีวิตของ “อวี๋เหมิงหลง” จุดกระแสสะเทือนวงการบันเทิงจีน เมื่อตรวจพบความเชื่อมโยงถึงดาราอีกหลายคนที่จากไปในวัยหนุ่มสาวภายใต้บริษัทเดียวกัน ทั้ง “เฉียวเหรินเลี่ยง”, “ปี้ซี” และ “เหรินเจียว” สร้างปริศนาใหม่ที่ยังไม่มีคำตอบว่า เป็นเพียงความบังเอิญ หรือมีเงามืดบางอย่างซ่อนอยู่
การจากไปอย่างกะทันหันของนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “อวี๋เหมิงหลง” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2025 ได้สั่นสะเทือนวงการบันเทิงจีนอย่างรุนแรง แม้รายงานทางการจะระบุว่าเป็นอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูง แต่บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจและข้อสงสัยกลับทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ ด้วยการที่ข้อมูลและหลักฐานบางส่วนถูกลบหายจากสื่อสังคมออนไลน์ภายในประเทศ รวมถึงกระแสข่าวลือที่ไหลทะลักออกมาสู่โซเชียลมีเดียนอกกำแพงเมืองจีนอย่าง Threads, Reddit และ Twitter ได้ขุดลึกถึงเงื่อนงำหลายด้าน ทั้งเรื่องการถูกล่วงละเมิด ความรุนแรงในเบื้องหลังอาชีพนักแสดง การพัวพันกับกลุ่มอิทธิพลทางธุรกิจและการเงิน ตลอดจนการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เสียชีวิตของศิลปินรุ่นใหม่อีกหลายราย ซึ่งล้วนแต่มีจุดร่วมที่ชวนให้สะดุ้ง — ทุกคนเคยอยู่ภายใต้สังกัดของบริษัทเดียวกัน
ชื่อของบริษัท Tianyu Media ปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในกระแสข่าวลือและการขุดคุ้ยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางไม่ใช่เพียงแค่การเสียชีวิตของอวี๋เหมิงหลง แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับศิลปินอีกสามคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่างลึกลับ นั่นคือ เฉียวเหรินเลี่ยง ปี้ซี และเหรินเจียว โดยทั้งหมดมีจุดร่วมที่ชัดเจน คือเคยอยู่ภายใต้ร่มเงาของ Tianyu Media
เฉียวเหรินเลี่ยง นักร้องและนักแสดงที่เป็นที่รักของแฟน ๆ ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักของเขาที่เซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2016 ด้วยวัยเพียง 28 ปี โดยต้นสังกัดระบุว่าเขาเคยประสบภาวะซึมเศร้าและนอนไม่หลับมานาน จนนำไปสู่การจบชีวิตตัวเอง แต่กระแสข่าวลือในโลกออนไลน์กลับเสนออีกแง่มุมหนึ่งว่าเขาอาจถูกทำร้ายร่างกายหลังมีข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลทางธุรกิจ และสิ่งที่ยิ่งเติมเชื้อให้กับข่าวลือนี้ คือบทเพลง "Pink Gun" ของนักร้องสาว “ปี้ซี” ที่ดูเหมือนจะสื่อถึงเหตุการณ์ของเฉียวเหรินเลี่ยง และอีกเพียงไม่กี่เดือนหลังการเสียชีวิตของเขา ปี้ซีก็เสียชีวิตตามมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ขณะอายุเพียง 22 ปี ทั้งที่ก่อนหน้าเพียง 3 วัน เธอยังมีการไลฟ์สดเปิดตัวเพลงใหม่และดูไม่มีท่าทีว่าจะคิดสั้นแม้แต่น้อย
ด้านเหรินเจียว นักแสดงสาวที่เสียชีวิตในปี 2017 ได้ตกจากชั้นสูงของโรงแรมในเมืองซูโจว ขณะร่างไร้อาภรณ์นอนอยู่บนพื้นโดยใบหน้าเงยขึ้นสู่ฟ้า แม้คดีจะถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจากการดื่มสุราและพลัดตก แต่ก็เคยมีรายงานว่าเธอขึ้นไปยังห้องพักของนักแสดงชายหยางซวี่เหวินก่อนเกิดเหตุ และคดีดังกล่าวก็ถูกปิดไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการสืบสวนต่อ
ในขณะที่เงื่อนงำจากอดีตยังไม่ทันคลี่คลาย ข่าวการเสียชีวิตของอวี๋เหมิงหลงก็กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้โลกออนไลน์เริ่มเชื่อว่าความตายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อีกต่อไป หลายเสียงตั้งข้อสังเกตว่าศิลปินเหล่านี้อาจไม่ได้จบชีวิตด้วยเจตจำนงของตนเอง หากแต่เป็นผลของแรงกดดันหรือแผนการบางอย่างที่ควบคุมอยู่ในเงามืดของวงการบันเทิงจีน
ชื่อของ “ตู้เฉียง” ผู้จัดการส่วนตัวของอวี๋เหมิงหลง กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการตั้งคำถามครั้งใหญ่นี้ รายงานระบุว่าเขาเคยดูแลเฉียวเหรินเลี่ยงและชิวเฟิง พระหนุ่มจากวัดเส้าหลินที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในปี 2024 และปัจจุบันยังคงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ล่าสุดมีผู้พบเห็นชายลึกลับที่เชื่อว่าเป็นตู้เฉียงในย่านซีเหมินติง กรุงไทเป โดยใช้นามแฝงว่า “ตู้อี้เฉิง” และถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้ามาไต้หวันเพื่อจัดตั้งบริษัทบันเทิง “บังหน้า” ซึ่งอาจมีจุดประสงค์ที่ลึกลับมากกว่าการดูแลศิลปินอย่างที่เห็น
ข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ระบุว่าตู้เฉียงอาจมีพื้นเพจากวงการทหารและเคยเข้าร่วมค่ายฝึกทหารฤดูร้อนในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจมีทักษะเชิงยุทธวิธี และมีบทบาทมากกว่าการเป็นผู้จัดการศิลปินธรรมดา ข้อมูลนี้ทำให้เกิดความหวาดระแวงว่าเขาอาจมีหน้าที่ “ควบคุมหรือสอดส่อง” ศิลปินภายใต้การดูแลของเขา และอาจมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของศิลปินเหล่านั้น
เสียงเตือนจากโลกออนไลน์เริ่มดังขึ้นจากแฟนคลับและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เรียกร้องให้มีการเปิดโปงความจริง บางรายถึงกับโพสต์ว่า “ไต้หวันควรระวังบริษัทของปีศาจ” หรือ “อย่าให้บริษัทฆาตกรนี้เข้ามาตั้งรากฐานในไต้หวัน” โดยมีข้อกล่าวหาว่าบริษัท EE-Media อาจเป็นเครือข่ายที่กำลังขยายอิทธิพลไปยังวงการบันเทิงไต้หวันด้วยวิธีการที่ไม่น่าไว้วางใจ
ท่ามกลางกระแสลือและข้อสงสัยที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ผู้คนจำนวนมากกลับถูกปิดปากด้วยการลบข้อมูลและการควบคุมเนื้อหาในแพลตฟอร์มจีนอย่าง Weibo และ Douyin แต่อีกด้านหนึ่ง ชาวเน็ตต่างประเทศกลับยิ่งเร่งสืบค้นความจริง นำคลิปไลฟ์เก่า ภาพซ่อนสัญญาณขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่คำแฝงในบทเพลงของศิลปินที่ล่วงลับ มาตีความในมุมมองใหม่อีกครั้ง ด้วยความหวังว่าจะไขปริศนาที่ค้างคาใจได้ในสักวัน
เสียงเรียกร้องจากเพื่อนศิลปินอย่าง “เฉินเฉียวเอิน” ที่เคยสนิทกับเฉียวเหรินเลี่ยง ได้ขอให้สังคมยุติการคาดเดาและให้เกียรติผู้เสียชีวิต ทว่าเสียงของเธอก็ไม่อาจกลบความกังวลในหมู่ประชาชนได้อย่างสิ้นเชิง เพราะคำถามที่ยังคงค้างคา คือ พวกเขาตายจากไปด้วยความสมัครใจจริงหรือ? และเหตุใดจึงไม่มีการสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรม?